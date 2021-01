In Basilicata sono 39 i nuovi positivi a fronte di 193 tamponi eseguiti il primo dell'anno. Purtroppo altri 5 decessi che fanno salire i totale dei deceduti residenti a 254. Di seguito il BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 02 gennaio 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 01 gennaio 2021

Tamponimolecolari totali n. 185.449

Tamponi totali negativi n. 172.264

Persone testate n. 118.458

Tamponi molecolari di giornata n. 193

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 39

Tamponi negativi n. 154

RICOVERATI N. 96

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 38

Pneumologia n. 28

Medicina d’Urgenza n. 10

Terapia Intensiva n. 0

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 09

Pneumologia n. 08

Terapia Intensiva n. 03

GUARITI TOTALI N. 33

DECESSI TOTALI N. 5

Residenza

• Bernalda

• Ferrandina

• Genzano di Lucania

• Matera

• Potenza

POSITIVI TOTALI N. 39

Residenti: n. 37

N. Comune

3 Avigliano

1 Brienza

1 Chiaromonte

1 Ferrandina

3 Francavilla in Sinni

1 Gorgoglione

3 Matera

1 Melfi

4 Montalbano Jonico

1 Paterno

1 Picerno (n. 1 domicilato a Vietri di Potenza)

1 Pignola

3 Pisticci (n. 1 domiciliato a Montalbano Jonico)

4 Policoro

4 Potenza

2 Salandra

1 Stigliano

1 Tramutola

1 Venosa

Non residenti ma domicliati in Basilicata: n. 2

N. Regione/Stato Estero

1 Cuba (domiciliato a Filiano)

1 Lazio (domiciliato a Ruoti)

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 32

N. Comune

1 Francavilla in Sinni

1 Marsico Nuovo (domiliato a Brienza)

15 Melfi

1 Moliterno

4 Policoro

6 Rapolla

1 Rionero in Vulture

2 Sant’Angelo Le Fratte

1 Satriano di Lucania (domiciliato a Potenza)

Guariti non residenti ma domiciliati in Basilicata: n. 1

N. Regione/Stato estero

1 Francia (domiciliato a San Fele)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.949

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5853

DECEDUTI RESIDENTI N. 254

GUARITI RESIDENTI N. 4.488