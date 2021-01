NEWS BREVI

28/12/2020 - Sospensioni idriche Brienza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 14:15 di oggi fino al termine dei lavori. BRIENZA: Contrada mancosa e zone limitrofe.



Corleto Perticara: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 15:00 alle ore 19:00 di oggi salvo imprevisti. CORLETO PERTICARA: Intero centro abitato. 23/12/2020 - Sant'Angelo di Avigliano, rinvio al 2021 del Presepe Vivente Il Gruppo Eventi della Parrocchia Santa Maria del Carmelo di Sant'Angelo di Avigliano comunica il il rinvio del "Presepe Vivente" al 2021 in seguito alle restrizioni imposte a causa dell'emergenza da Covid-19. 23/12/2020 - Comunicazione sospensione idrica Maratea: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 09:00 di oggi fino al termine dei lavori. MARATEA: Via Profiti e parzialmente Via Ondavo . EDITORIALE Il 2020 e l'esilio forzato dall'elaborazione del lutto

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Se mi concedessi un po’ più di tempo per scrivere i pensieri che seguono vestendoli di inchiostro su un foglio di carta, in questo momento e, anzi, da giorni, sarei lì sulla scrivania, testa piegata e mano appoggiata alla fronte. E il foglio sarebbe ancora bianco.



Ma sono difronte ad una memoria elettronica, alla tastiera che riporta con perfetta grafia queste parole, a metà tra dovere e responsabilità; a metà tra obbligo e necessità personale. Per...-->continua