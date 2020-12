Previsioni meteo confermate e su buona parte dell'Appennino lucano a quota superiore di 800 metri è caduta la neve di fine anno. Le correnti polari che hanno fatto crollare le temperature al nord e al centro sono giunte anche in Basilicata con effetto di nevicate ad alta quota e pioggia misto neve a quote più basse. Sono attese comunque per oggi altre precipitazioni e rovesci temporaleschi su Marche, Abruzzo, Molise e il nord della Puglia. Pioggie sparse per il resto della Puglia, la Basilicata e alcuni angoli della Calabria e della Sicilia con quota neve sopra gli 800 metri. Continua l'allerta gialla diramata dalla protezione civile lucana in tutto il territorio. Si attende in serata un netto miglioramento che darà una tregua anche per la giornata di domani, prima di un' altra perturbazione che investirà le regioni del sud tra il 29 e il 30. Le

temperature saranno comprese tra 1 e i 7 gradi. L'ultimo dell'anno sarà all'insegna del tempo variabile ma tutto sommato sereno, ad eccezione dei settori tirrrenici dove è possibile pioggia intermittente e schiarite. Le temperature saranno più rigide nei settori a nord della regione comprese tra 2/3 gradi le minime e 8/9 gradi le massime, Farà più caldo nei settori a sud della Basilicata con temperature che si alzeranno tra 4 gradi le minime e 13 le massime.



