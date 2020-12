Salgono i nuovi positivi in Basilicata, secondo l'ultimo report dei dati processati in data 23 dicembre 2020, risultano 167 i nuovi positivi, con 80 guariti che fanno risalire la curva degli attuali positivi a 5.765. Purtroppo si registrano quattro decessi , Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Potenza e Tito. Di seguito il BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS Basilicata.

Tamponi molecolari totali n. 179.623

Tamponi totali negativi n. 167.113

Tamponi molecolari di giornata n. 1.681

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 167

Tamponi negativi: 1.514

RICOVERATI N. 104

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 33

Pneumologia n. 32

Medicina d’Urgenza n. 09

Terapia Intensiva n. 04

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 14

Pneumologia n. 08

Terapia Intensiva n. 04

GUARITI TOTALI N. 80

DECEDUTI N. 4

• Oppido Lucano

• Palazzo San Gervasio

• Potenza

• Tito

POSITIVI TOTALI N. 167

Residenti: n. 151

N. Comune

1 Abriola (domiciliato a Pignola)

2 Acerenza

1 Anzi

1 Atella

9 Avigliano

1 Balvano

2 Baragiano

1 Bella

1 Bernalda

3 Ferrandina

1 Filiano (domiciliato a Potenza)

1 Forenza

1 Gallicchio

2 Laurìa

16 Lavello

1 Marsico Nuovo

8 Matera

1 Melfi

2 Miglionico

5 Montescaglioso

1 Nemoli

1 Oppido Lucano

4 Paterno

1 Pescopagano

2 Picerno

9 Pignola

1 Pisticci

1 Policoro

28 Potenza (n.1 domiciliato ad Avigliano, n. 1 domiciliato a Bologna)

1 Rapolla

4 Ruoti

2 Salandra

2 Satriano di Lucania

2 Scanzano Jonico

1 Spinoso

10 Stigliano

10 Tito

1 Tolve

1 Tricarico

2 Vaglio Basilicata

4 Venosa

1 Vietri di Potenza

2 Viggianello

Non residenti ed in isolamento in Basilicata: n. 4

N. Regione/Stato estero

2 Matera

1 Ruvo del Monte (PZ)

1 Senise (PZ)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni: n. 12

N. Regione

1 Emilia Romagna

11 Puglia

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 79

N. Comune

1 Albano di Lucania

2 Avigliano

1 Barile

1 Bella

1 Castelluccio Inferiore

1 Episcopia

1 Filiano

3 Forenza

6 Genzano di Lucania

3 Lagonegro

1 Laurìa

2 Lavello

2 Marsicovetere

20 Maschito

7 Matera

3 Melfi

2 Montemilone

1 Nova Siri

1 Paterno

1 Picerno

1 Pietragalla

2 Policoro

4 Potenza

2 Rionero in Vulture

2 Rotonda

1 Scanzano Jonico

7 Venosa

Guariti non residenti e domiciliati in Basilicata:

N. Regione/Stato estero

1 Puglia (domiciliato a Potenza)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.765

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.661

DECEDUTI RESIDENTI N. 230

GUARITI RESIDENTI N. 4.079