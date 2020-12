Il parere dell'Ema sul vaccino Pfizer-BionNTech contro il coronavirus potrebbe arrivare prima del previsto, il 21 dicembre. Per la Basilicata sono previsti 19.455 dosi che saranno destinate , come previsto da governo e parlamento , ad operatori sanitari e sociosanitari, personale operante nei presidi ospedalieri, pubblici e privati, ospiti e personale delle residenze per anziani.

Oggi è arrivato anche il via libera al piano vaccini presentato dal Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri durante la Conferenza Stato-Regioni e nei primi giorni di gennaio partirà la vaccinazione di massa.

Il primo invio da parte della Pfizer per un totale di 1.833.975 dosi di vaccino sarà così ripartito per Regione:

Abruzzo 25.480,

Basilicata 19.455,

Calabria 53.131,

Campania 135.890,

Emilia Romagna 183.138,

Friuli VG 50.094,

Lazio 179.818,

Liguria 60.142,

Lombardia 304.955,

Marche 37.872,

Molise 9.294,

Pa Bolzano 27.521,

Pa Trento 18.659,

Piemonte 170.995,

Puglia 94.526,

Sardegna 33.801,

Sicilia 129.047,

Toscana 116.240,

Umbria 16.308,

Valle d'Aosta 3.334

Veneto 164.278.

"Rispetto alle valutazioni che avevamo fatto, saremo pronti a partire con alcuni giorni di anticipo" con la somministrazione delle prime dosi di vaccino" ha confermato il ministro della Salute Roberto Speranza, sottolineando quindi l'importanza di "essere pronti con i piani regionali". "La campagna vaccinale sarà una sfida che vinceremo tutti insieme" ha detto il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia.

