Con decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2020 sono stati individuati, a seguito dello scorrimento della graduatoria approvata con precedente decreto del 31 agosto 2020, gli enti locali ai quali assegnare finanziamenti, per progetti ammissibili per l'anno in corso, per un totale di 300 milioni di euro di contributi erariali soggetti a rendicontazione.

Il beneficio - confermata la manifestazione di interesse da parte degli enti locali - a fronte della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Tale somma si va ad aggiungere agli 85 milioni di euro già assegnati con decreto del ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, datato 31 agosto 2020.

I contributi sin qui assegnati agli enti locali sono previsti dall’articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.



FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA di cui all'articolo 1, comma 51bis della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, introdotto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126





