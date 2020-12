Sono 86 i nuovi positivi riscontrati dai tamponi processati ieri sabato 5 dicembre. Sono stati 1361 i tamponi di giornata di cui 81 lucani sono risultati positivi al covid19; la notizia buona arriva dai guariti che sono 119, mentre purtroppo si registrano ancora 6 decessi .

Di seguito il report

REGIONE BASILICATA - BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI DEL 06.12.2020, ORE 10,00

Report dati processati il 05 dicembre 2020

Tamponi totali N. 161.355

Tamponi totali negativi n. 150.195

Tamponi molecolari di giornata n. 1361

POSITIVI TOTALI N. 86

Tamponi negativi: 1275

Ricoverati N. 137

A.O.R. San Carlo Potenza

M.I. n. 36

Pneumo n. 24

M.U. n. 13

T.I. n. 09

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

M.I. n. 38

Pneumo n.08

T.I. n. 09

GUARITI N. 119

DECEDUTI n. 6 con residenza:

• Ferrandina

• Lavello

• Potenza

• Rionero in Vulture

• Rotonda

• Venosa

POSITIVI TOTALI N. 86

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni:

N. Regione

5 Puglia

Residenti: n. 81

N. Comune

4 Acerenza

1 Barile

1 Bernalda

1 Castelmezzano

1 Ferrandina

1 Gallicchio

1 Grassano

5 Lagonegro

2 Laurìa

5 Lavello

2 Matera

8 Melfi

2 Montalbano Jonico

1 Muro Lucano

2 Oppido

2 Palazzo San Gervasio

1 Paterno

7 Policoro

12 Potenza (n. 1 positivo in isolamento a Cancellara)

1 Rapolla

2 Rionero in Vulture

4 Ripacandida

1 Ruoti

2 Sant’Arcangelo

2 Sarconi (n. 1 positivo in isolamento a Moliterno)

2 Scanzano Jonico

2 Stigliano

2 Tito

1 Tricarico

1 Venosa

2 Viggiano



Guariti Residenti n. 119

N. Comune

1 Anzi (domiciliato a Calvello)

1 Balvano (domiciliato a Potenza)

3 Barile

7 Calvello

1 Castronuovo Sant’Andrea

2 Chiaromonte

9 Episcopia

1 Filiano

1 Irsina

1 Lagonegro

2 Laurìa

3 Marsicovetere (domiciliati a Potenza)

18 Melfi

1 Montemilone

5 Potenza (n. 1 domiciliato a Melfi)

7 Rionero in Vulture

8 Ruoti

6 San Costantino Albanese

4 San Fele

8 Sant’Arcangelo

1 Sarconi

3 Senise

15 Terranova di Pollino

1 Tricarico

1 Trivigno

3 Venosa

6 Viggianello

CASI ATTUALI N. 6.167

POSITIVI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 6.630

DECEDUTI N. 172

GUARITI N. 2330