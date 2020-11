In Basilicata continuano ad aumentare i nuovi contagi, ai 265 comunicati oggi dalla task force (39 pugliesi), si aggiungono 7 nuovi casi registrati alla FCA di Melfi.

In seguito alla Call di oggi, la Direzione Aziendale ha comunicato al Comitato della sicurezza che le nuove positività riguardano: un impiegato della Sicurezza (residente in Basilicata) che ha lavorato fino al 26 Ottobre.( 3 contatti stretti); un operaio montaggio (residente in Basilicata) ha lavorato fino al 23 Ottobre (1 contatto stretto ); operaio plastica (residente in Campania ) ha lavorato fino al 24 Ottobre (2 contatti stretti); un operaio montaggio (Residente in Basilicata) ha lavorato fino al 29 Ottobre. (1 contatto stretto); un operaio montaggio (Residente in Basilicata) ha lavorato fino al 30 Ottobre (2 contatti stretti); un operaio montaggio (Residente in Puglia) ha lavorato fino al 28 Ottobre (4 contatti stretti); un impiegato della sicurezza (Residente in Basilicata) ha lavorato fino al 02 Novembre (1 contatto stretto).

A Rotonda, dopo i 5 casi registrati questa mattina, nel pomeriggio il sindaco Rocco Bruno ha reso noto il contagio di “un residente sottoposto a tampone dopo ricovero ospedaliero”. Con quest’ultimo i positivi riconducibili a Rotonda sono saliti a 13, compresa una persona in quarantena a Viggianello.

Ma nel pomeriggio sarebbero già stati accertati una quarantina di nuovi casi.



(In aggiornamento...)