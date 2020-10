Dai tamponi processati nel pomeriggio di oggi sarebbero già emersi oltre 80 nuovi contagi, che dovranno essere confermati nel bollettino di domani e che si sommano ai 131 comunicati questa mattina dalla task force regionale. Lo ha riferito la Tg3 regionale.

Tra i comuni più colpiti ci sarebbero Potenza e Matera, ma preoccupa anche la casa di riposo "Sant’Anna" di Lavello, dove sarebbero state riscontrate sei positività.

Intanto, durante la relazione in Consiglio Regionale, il governatore lucano Vito Bardi ha preannunciato una nuova ordinanza attraverso la quale disporrà “la didattica a distanza al 100 per cento in tutte le scuole superiori della Basilicata”.

Bardi ha anche fatto sapere che, pur permanendo la centralità degli ospedali “San Carlo” e “Madonna delle Grazie”, "sperando che non ce sia bisogno", si pensa a ricoverare i malati anche in altri nosocomi che hanno dato la disponibilità come “Maratea e Chiaromonte”.

“Noi abbiamo occupato il 90 per cento dei posti letto per pazienti Covid, in altre regioni sono arrivati anche al 120 per cento”, ha osservato l’assessore Regionale alla Salute Rocco Leone.



