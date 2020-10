NEWS BREVI

23/10/2020 - Sospensione idrica a Brienza, Melfi, Avigliano e San Fele Brienza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sar sospesa dalle ore 19:00 di oggi fino al termine dei lavori. BRIENZA: Via Aceronia e zone limitrofe



Avigliano: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sar sospesa dalle ore 18:00 di oggi fino al termine dei lavori. AVIGLIANO: Centro abitato : Via San Vito, Via L. Sturzo, Via Fortunato e zone limitrofi



Melfi: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sar sospesa dalle ore 18:00 di oggi fino al termine dei lavori. MELFI: Vico I* Belfiore.Vico Ii Belfiore.Via S.Lorenzo..Vicolo Grecia e zone limitrofe.visto il protrarsi del disservizio Acquedotto Lucano ha predisposto il servizio sostitutivo con autobotte che stazionera' in Vico Belfiore Iー dalle ore 18.00 alle.ore 22.00



San Fele: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sar sospesa dalle ore 22:00 di oggi alle ore 07:30 di domani mattina salvo imprevisti. SAN FELE: Abitato. C.da Difesa e zone limitrofe. A causa minor apporto delle sorgenti Acqua fredda 1 e 2 si potrebbero verificare cali di pressione o mancanza di erogazione idrica.

22/10/2020 - Sospensione idrica a San Fele San Fele: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sar sospesa dalle ore 22:00 di oggi alle ore 07:30 di domani mattina salvo imprevisti. SAN FELE: Centro Abitato, si potrebbero verificare cali di pressione o mancanza di erogazione idrica.

22/10/2020 - Sospensione idrica a Potenza Potenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sar sospesa dalle ore 17:30 di oggi fino al termine dei lavori. POTENZA: Via ISCA Verde, Via Sant'Oronzo e zone limitrofi EDITORIALE Il lungo inverno che ci aspetta in tempi di Covid

di Vincenzo Diego di Vincenzo Diego E tempo di domandarsi come mai tanti casi positivi in Basilicata. I titoli dei giornali a marzo, aprile e maggio erano questi: 6 novi positivi nelle ultime 24 ore; Ansa: 都olo 4 nuovi contagiati; 釘asilicata, Molise ed Umbria da due giorni quasi a contagio zero; luned 20 aprile, 填mbria, Basilicata, Calabria e Valle d'Aosta sono a contagio zero; 27 maggio, 釘uone notizie: Ancora zero contagi. Bene, anzi male, da quei giorni sembra essere passato chi...-->continua