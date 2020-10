La task force regionale comunica che ieri, 2 ottobre, sono stati processati 990 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 49 sono risultati positivi.

Le positività riscontrate riguardano:

n. 2 persone residenti a Pescopagano;

n. 4 persone residenti a Venosa;

n. 5 persone residenti a Marsiconuovo;

n. 2 persone residenti a Sant’Arcangelo;

n. 13 persone residenti a Tramutola di cui 1 riferito alla casa di riposo di Marsicovetere ed 1 domiciliato a Grumento;

n. 4 persone residenti a Lauria;

n. 2 persone residenti a Brienza;

n. 1 persona residente a Spinoso riferito alla casa di riposo di Marsicovetere;

n. 3 persone residenti a Paterno di cui 2 riferite alla casa di riposo di Marsicovetere;

n. 1 persona residente a San Chirico Raparo riferito alla casa di riposo di Marsicovetere;

n. 1 persona residente a Moliterno;

n. 1 persona residente a Matera;

n. 1 persona residente in Sardegna in isolamento nel comune di rionero;

n. 2 persone residenti a Marsicovetere;

n. 1 persona residente a Satriano e domiciliato in Campania e lì in isolamento;

n. 1 persona residente a Potenza riferito alla casa di riposo di Marsicovetere;

n. 1 persona residente a Grumento e domiciliato a Tramutola;

n. 1 persona residnete in Piemonte ed in isolamento a Marsicovetere;

n. 2 cittadini esteri in isolamento in Campania;

n. 1 cittadino estero in isolamento a Latronico.



Nelle giornate in esame risultano guarite n. 4 persone:

1 persona residente nel comune di Melfi;

n. 2 persone residenti nel comune di Lauria;

n. 1 persona residente nel comune di San Severino Lucano.

In giornata risultano decedute n. 3 persone residenti a Grumento, Tramutola e Spinoso.

Il totale delle persone decedute è di 33, il totale dei guariti è di 419.

Dall’inizio della pandemia sono stati effettuati 75.947 tamponi, il totale dei tamponi risultati negativi è di 75.049. Attualmente il totale dei ricoverati presso strutture ospedaliere lucane (Aor e Madonna delle Grazie) ammonta a 16 così suddiviso: Aor San Carlo Potenza: malattie infettive n. 8 (di cui 1 guarito in attesa di dimissioni). Due pazienti risultano in osservazione presso il Pronto Soccorso della Aor San Carlo. Presso l’Asm Madonna delle Grazie di Matera: malattie infettive n. 4 (di cui 1 guarito in attesa di dimissioni); terapia intensiva n. 2 (1 guarito ancora ricoverato).



I lucani attualmente positivi, sono 301 (264 all’ultimo aggiornamento + 44 positivita’ residenti – 4 guarigioni residenti – 3 decessi).



I lucani in isolamento domiciliare sono 288. Al totale dei lucani positivi vanno aggiunti: 33 deceduti: (Spinoso, 9 Potenza, 3 Paterno, 2 Moliterno, 2 Villa d’Agri/Marsicovetere, 1 Irsina, 2 Rapolla; 1 Montemurro, 1 Pisticci; 2 Matera; 1 San Costantino Albanese, 2 Avigliano, 1 Tursi, 1 Aliano; 1 Bernalda; 1 Grumento, 1 Tramutola);

419 guariti; un cittadino campano in isolamento a Lavello; una persona residente in Sardegna in isolamento a Rionero; una persona residente in Piemonte ed in isolamento a Marsicovetere; un cittadino estero in isolamento a Latronico; un cittadino calabrese in isolamento a Lavello; una persona di nazionalità estera diagnostica in Puglia ed in isolamento a Matera; cinque persone di nazionalità estera in isolamento (1 a Matera, 1 a Rotonda, 1 a Lavello, 1 a Scanzano, 1 a Barile); una persona di nazionalità estera domiciliata a Venosa e ricoverata al S. Carlo; un cittadino residente in Toscana ed in isolamento in Basilicata: cinque cittadini residenti in Emilia Romagna in isolamento in Basilicata; 24 cittadini stranieri in isolamento in struttura dedicata in Basilicata; un cittadino residente in Basilicata in isolamento in Lazio; un cittadino residente ed isolato in Basilicata diagnosticato in Puglia; tre cittadini stranieri lavoratori stagionali a Palazzo San Gervasio.



Il prossimo aggiornamento lunedì 5 ottobre, alle ore 12,00.





Intanto il Comune di Marsicovetere potrebbe diventare in parte zona rossa.





Nella tarda mattinata di oggi il sindaco di Latronico Fausto De Maria ha annunciato che ''Da poco è stato comunicato sulla piattaforma che a Latronico uno dei beneficiari del centro sprar è risultato positivo al tampone eseguito nella giornata di ieri.

Il ragazzo di origine tunisine, prima di arrivare a Latronico 10 giorni fa, si era già sottoposto al tampone ed era risultato negativo.

Il ragazzo sta bene ed è isolato nella struttura del centro Sprar e si sta già provvedendo per le operazioni di sanificazione degli ambienti e nel frattempo si sta predisponendo l’indagine epidemiologica.

Tutti i beneficiari sono stati sottoposti al tampone nello stesso giorno di questo ragazzo e sono risultati negativi''.





Rispetto alla lista odiernail Potenza Calcio rende noto che al termine dell’elaborazione dei tamponi effettuati ieri venerdì 2 ottobre 2020, sono risultati positivi al Covid-19 due tesserati.

La Società ha tempestivamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore, predisponendo la quarantena per tutto il gruppo squadra a seguito delle indicazioni fornite dall’ASP regionale.

Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dell’evoluzione della situazione.