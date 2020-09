A Marsicovetere è in corso una riunione con tutti i sindaci della Val d’Agri e in collegamento telefonico con il Presidente della Regione Vito Bardi oltre che con la Prefettura di Potenza, in seguito all’evolversi dell’emergenza Covid. Già nel pomeriggio dal Comune di Viggiano era stato comunicato che uno studente non residente nella cittadina che frequenta il Liceo Classico ‘’G. Pascolo’’ era risultato positivo al test Coronavirus - COVID-19.

‘’Desidero rassicurare tutti che la macchina della prevenzione è pienamente operativa, immediatamente ci siamo attivati insieme all’ASP, alla Dirigenza scolastica e alla Regione Basilicata allo scopo di adottare tutte le misure precauzionali necessarie, ed eseguire quanto previsto dai protocolli dettati dal Ministero della Salute e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri’’ aveva scritto il sindaco Amedeo Cicala.



Lo stesso Cicala ci ha detto al telefono che “le attività didattiche saranno sospese in presenza fino a sabato 3 ottobre del liceo 'G.Pascoli' e si sta valutando anche la sospensione delle attività della scuola media che si trova nella medesima struttura- Questo anche per garantire una sanificazione degli spazi”. La sospensione delle attività didattiche erano già state previste da un'ordinanza che riguarda il Comune di Marsicovetere, da domani 1 ottobre a sabato 3.







