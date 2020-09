NEWS BREVI

13/09/2020 - Sospensione idrica oggi in Basilicata Venosa: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 06:30 di oggi fino al termine dei lavori. VENOSA: Via F.Filzi.Vico F.Filzi e zone limitrofe



San Fele: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 07:30 di oggi fino al termine dei lavori. SAN FELE: Localita' Grave.Via G.Dalla Chiesa.S.P.exS.S.381.





Acerenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 17:00 di oggi fino al termine dei lavori. ACERENZA: Via Monastero e parte alta abitato.



Atella, Filiano: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 10:30 di oggi fino al termine dei lavori. ATELLA: Case Nuove FILIANO: Localita' Luponio.Tittarella.Don Ciccio.Latte e zone limitrofe.



Picerno: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 15:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. PICERNO: Seguenti contrade, chiusi, montagna, strada convento _ montagna, strada chiusi, strada torretta e via don mlnzoni.





Sarconi: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 00:00 di oggi alle ore 06:30 di domani mattina salvo imprevisti. SARCONI: Intero centro abitato.



San Martino d'Agri: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:00 di oggi fino a domani salvo imprevisti. SAN MARTINO D'AGRI: Reti rurali ex consorzio - c.da Lago - Piani - - Pianitelli - Caliandro - Groettiera - Saliniera - Cornito - Fiume - Colafrina - Peruccio.



Satriano di Lucania: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 20:30 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. SATRIANO DI LUCANIA: Paese.





12/09/2020 - Comunicazione di sospensione idrica oggi 12 settembre Atella: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 10:30 alle ore 14:00 di domani salvo imprevisti. ATELLA: Intero Abitato escluso frazioni

11/09/2020 - Comunicazione di sospensione idrica oggi 11 settembre 2020 Picerno: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 15:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. PICERNO: Seguenti Zone: Contrada Chiusi, Contrada Montagna, Strada Convento - Montagna, Strada Chiusi, Strada Torretta e Via Don Minzoni EDITORIALE Un anno fa l’incendio della Felandina. Chi ricorda Eris Petty?

di Libera Basilicata di Libera Basilicata Il 7 agosto 2019, un incendio divampato da una bombola di gas utilizzata per una cucina, ha distrutto l’intero complesso uccidendo Eris Petty, una giovane donna nigeriana ospite della struttura. A seguito di questo evento, il ghetto si è andato progressivamente svuotando fino allo sgombero definitivo deciso dalle autorità competenti e avvenuto il 28 agosto 2019. Gran parte delle persone hanno iniziato dunque a spostarsi nella zona dell’Alto Bradano dove nel ...-->continua