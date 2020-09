L’emergenza sanitaria metterà a dura prova il sistema scolastico nazionale, il bisogno di aumentare gli spazi all’interno degli istituti impone anche un incremento degli investimenti nell’edilizia scolastica.

Alberico Gentile, commissario straordinario in carica al Comune di Senise, ci ha informati circa i lavori, finanziati dal Miur, che in futuro consentiranno il ritorno tra i banchi in un locale edificio scolastico.

Segnatamente, l’Ufficio Tecnico Comunale ci ha confermato l’avvio “di un intervento di adeguamento sismico dell'edificio Scuola elementare Plesso Centrale alla Via Madonna di Anglona”, per un importo complessivo del finanziamento “pari a 1 milione e 500 mila euro in un tempo utile di 469 giorni”.

“Abbiamo ricevuto l’ok dal Genio Civile per cui si procederà immediatamente ad iniziare i lavori, che interesseranno tutta la parte strutturale del plesso”, ha osservato l’architetto Bernardino Filardi, capo dell’Ufficio Tecnico.

Sempre in tema di immobili da destinare alle attività didattiche, pochi giorni fa lo stesso Gentile aveva emanato un’ordinanza con la quale il Comune ha requisito il primo piano della ex Scuola Elementare San Pietro, occupato dall’Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata-Centro per l’impiego, per trasferirvi il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti, in modo da liberare aule e spazio nella Scuola Elementare del Plesso Giardini ed ottemperare a quanto previsto nel documento tecnico del Dipartimento della Protezione Civile per la ripresa dell’anno scolastico in sicurezza.

“Avevo scritto all’Agenzia del Lavoro – ci ha detto il commissario – ma senza ottenere alcuna risposta e, dopo una serie di incontri e un sopralluogo, abbiamo ravvisato esserci le condizioni ottimali per il trasferimento poiché all’interno del Centro per l’Impiego lavorano 8 dipendenti, che riteniamo possano continuare a prestare servizio nei locali al pian terreno. Inoltre, il primo piano è munito di un ingresso indipendente che consente la prosecuzione in totale sicurezza di tutte le attività”.

Gentile ci ha anche riferito circa “l’assenza di un atto ufficiale” che assegnasse all’Agenzia del Lavoro l’immobile di proprietà del Comune.

Il provvedimento di requisizione è stato emesso in quanto “il Comune al momento non ha la disponibilità di altri immobili da destinare a edificio scolastico” mentre, durante una “Conferenza di Servizi con il dirigente Scolastico dell’I.C. “Nicola Sole” di Senise”, era stata rappresentata “la necessità di ulteriori spazi da adibire ad edificio scolastico”.





Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it