Pasquale Orsolino è un ragazzone simpatico, semplice, affabile, sposato con una ragazza di Rocca Imperiale, in provincia di Cosenza e da poco padre felice di una meravigliosa bimba. Un ingegnere speciale, un tecnico che ha realizzato un sogno. Da bambino giocava con le moto, piccoli modellini, poi crescendo sono arrivate quelle vere, sempre Ducati. Salire in sella, il rombo dei motori: i cilindri a mille, un suono unico, folle, note di terra di aria, di fuoco, e poi quel senso di libertà piena, il vento che come una furia ti rapisce il corpo, le ginocchia che sfiorano l’asfalto. Sensazioni che diventano desiderio, un inno alla gioia e alla vita, amore puro, profondo, tanto da andare in garage più volte: lo sguardo complice, sfiorarne la carenatura, controllare tutte le sue componenti e poi salutarla così come fa un padre con il proprio figlio, prima di chiudere la luce e di abbassare la saracinesca. Ma le emozioni per Pasquale erano anche altre e gli davano per certi versi le stesse sensazioni, le stesse emozioni. Capire e studiare le moto. Uomo, macchina ,tecnologia, una simbiosi che lo ha portato lontano, sino a diventare un numero uno a Borgo Panigale, capitale e cuore pulsante della Ducati, ma anche a vincere importanti concorsi in giro per il mondo, partendo da un piccolo centro della Basilicata, Cersosimo, in provincia di Potenza. Guidato dalla passione ed assecondato dalla mia famiglia – ci spiega - finalmente oggi posso dire di aver realizzato il mio sogno, quello di lavorare in Ducati. Ricordo ancora quando dovevo andare all'università e mamma voleva che facessi medicina, ma io: ''o ingegneria meccanica o niente...''. La fermezza di quella decisione mi ha dato ragione, ho raggiunto il mio primo obiettivo e forte di questo ho continuato ad inseguire la vera meta. Dopo il master in meccatronica- continua il giovane Ingegnere- dopo un primo lavoro nel settore Oil&Gas, finalmente mi si è presentata l'opportunità il di andare a Bologna, zona Borgo Panigale, finalmente la tanto sognata occasione era arrivata: Ducati Motor Holding mi stava aspettando per il mio più importante colloquio di lavoro. Dal 2014 – sottolinea con orgoglio- progetto e studio soluzioni aerodinamiche, ciclistiche, termiche, ergonomiche e strutturali per una moto della gamma Ducati, il Multistrada nelle sue varie versioni e la soddisfazione che provo nel fare questo è indescrivibile. Quando la mattina mi sveglio, sapendo di andare lì in quel posto magico e tanto sognato, mi preparo, prendo la borsa ed armato di un sorriso a 32 denti vado a lavoro. Tanti anni fa – racconta con un filo di emozione che si legge negli occhi arrossati- ho rinunciato alla mia terra per realizzare questo sogno, tanti come me lo hanno fatto, ma il richiamo per Lei c'è sempre e non cesserà mai, e ogni volta che riesco a tornare, tutti i sacrifici fatti mi rendono ancor più orgoglioso dell'impresa che sono riuscito a realizzare.





Vincenzo Diego