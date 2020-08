Nella tarda mattinata di sabato scorso, al termine delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza e condotte dai carabinieri di Ruvo del Monte e Vaglio Basilicata, il Gip di Potenza ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di un 32enne napoletano che si sarebbe reso responsabile dei reati di rapina e truffa aggravata.

Vittime sarebbero state due persone anziane del potentino, attraverso il consueto raggiro telefonico, approfittando dello stato d’ansia e della preoccupazione delle ignare vittime. In un caso, il giovane si sarebbe finto maresciallo dei carabinieri e avrebbe informato di un incidente occorso al nipote, che si trovava in ospedale, aggiungendo che si sarebbe recato a casa per riscuotere 850 euro quale risarcimento dei danni.

La vittima, una 88enne di Ruvo, avrebbe ricevuto la visita del sedicente maresciallo nel 2017 consegnandoli 1000 euro. Ma l’uomo entrato in casa si sarebbe fatto consegnare dalla stessa vittima, oltre ai contanti, anche oggetti e monili in oro.

Nell’aprile del 2019, il medesimo indagato, si sarebbe spacciato per avvocato e avrebbe contattato ancora telefonicamente una signora di 87 anni, stavolta di Vaglio, avvisandola che la figlia aveva investito una persona con la propria autovettura priva di assicurazione. Per questo, il sospettato l’aveva informata che sarebbe passato il proprio figlio al quale avrebbe dovuto dare 1.500 euro, sempre quale risarcimento del danno.

Cosa che pare realmente accaduta, col particolare che, non possedendo l’intera somma, la donna abbia consegnato all’uomo 250 euro più una collanina d’oro. Ma l’insistenza del presunto truffatore l’avrebbe indotta a recarsi all’Ufficio Postale per prelevare quanto mancava, salvo, durante il tragitto, riuscire a mettersi in contatto con la figlia ed evitare conseguenze peggiori.

Ad incastrare il 32enne sarebbero stati il riconoscimento fotografico e le immagini di telecamere di videosorveglianza. La misura è stata eseguita dai militari dell’Arma di Ruvo del Monte e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Melfi, che hanno rintracciato il 32enne a Napoli.