“Dopo le notizie apparse sulla stampa ho continuato a sollecitare affinché dall’azienda sanitaria si attivassero per effettuare i tamponi, e questa mattina sono stato contattato dall’Asp, e dall’ufficiale sanitario di Castelsaraceno, che mi preannunciavano che nel pomeriggio avrebbero eseguito i prelievi”.

Così Rocco Rosano, sindaco di Castelsaraceno, ha fatto sapere che finalmente sono statti effettuati i tamponi sui 7 ragazzi, attualmente in isolamento, tornati da fuori Regione il 5 e 6 maggio scorsi, e che erano in attesa di fare il test poiché avevano dato l’assenso.

Ieri vi avevamo raccontato la storia di Giuseppe, 20enne barman costretto a tornare a casa da Milano per via del lockdown e di una Cassa Integrazione in deroga che ancora non ne vuole sapere di arrivare.

Il ragazzo, tornato in treno per poi proseguire, da Sapri, da solo in auto fino a casa con la richiesta di tampone inoltrata già da prima di partire. Tuttavia, nonostante varie richieste, l’unica risposta ottenuta dall’Asp – ieri tramite mail – è stata la possibilità di fare il tampone a condizione che si recasse a Potenza in macchina.

Fino a questa mattina, quando è arrivata la telefonata che lo informava che avrebbe eseguito il test a domicilio. Accanto ai giovani, il sindaco ha fatto sapere che in totale hanno fatto il tampone “14 persone” – se ne sono aggiunte altre 7 provenienti da fuori, tutte in isolamento – oltre al locale vigile urbano “che era in attesa in piattaforma da circa un mese”.





Tamponi anche a Rotonda: “Questa mattina sono stati effettuati i tamponi ai rotondesi rientrati dall’inizio della cosiddetta “fase 2”, cosi come previsto dall’ordinanza n. 20 del Presidente della Regione Basilicata”.

Lo ha fatto sapere via social il sindaco Rocco Bruno, che è anche tornato sull’unico caso Covid della sua comunità.

“Continua invece l’odissea del nostro compaesano posto in isolamento poiché risultato positivo oltre 40 giorni fa. Dopo il primo tampone risultato negativo, come da prassi, è stato ripetuto nuovamente il tampone (per essere dichiarato guarito ne occorrono due consecutivi negativi).

Dopo una prima comunicazione errata da parte della task force, il secondo tampone è risultato “inadeguato”. Cosa vogliamo dire, non so. Ognuno può ipotizzare qualcosa. Poco conta. Di fatto il tampone risultato “inadeguato” annulla il precedente (ne occorrono due consecutivi negativi). Il primo è stato già effettuato, e siamo in attesa di conoscerne l’esito. Mi auguro, per lui e per la sua famiglia, che questo incubo finisca presto e che possano tornare, nel più breve tempo possibile, a vivere sotto lo stesso tetto”.

Segnatamente, all’inizio dello scorso mese di aprile, ad essere risultato positivo era stato un imprenditore, che aveva ricevuto la brutta notizia mentre si trovava in quarantena già da un paio di settimane poiché di ritorno dall’Emilia Romagna, dove si era recato per ragioni di lavoro.

Per fortuna, termina il post del primo cittadino rotondese, “i tamponi dei familiari sono risultati negativi”.





Da Viggianello il sindaco Antonio Rizzo ha comunicato che ''sono stati effettuati stamattina i tamponi ai cittadini rientrati a Viggianello e in isolamento. ''; a Latronico, come ha scritto il sindaco Fausto De Maria, ''Sabato mattina presso il campo sportivo di Latronico, i cittadini che sono in isolamento obbligatorio perché rientrati da fuori regione, verranno sottoposti a tampone naso-faringeo nelle proprie autovetture, come era stato annunciato dalla regione Basilicata''.





Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it