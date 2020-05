Alla luce degli ultimi episodi di positività al Covid-19 riscontrati tra il personale sanitario dell'Asp di Villa d'Agri di Marsicovetere, fatto gravissimo, un gruppo spontaneo di privati cittadini della Val d'Agri (la sottoscrizione fino ad ora ha raccolto oltre 1200 firme) ha deciso di far sentire la propria voce esercitando i propri diritti con una lettera aperta. La lettera sarà indirizzata alla Regione Basilicata, alla task force regionale, ai sindaci della Valle ed ai cittadini. ''Stanchi delle approssimazioni, delle negligenze in un territorio importante come la Val d'Agri, chiediamo a voi tutti di condividere questa lettera mettendo il vostro nome e cognome tra i commenti. Tra 24 ore raccoglieremo tutti i nominativi e la lettera sarà indirizzata a chi ha il dovere umano e civico di salvaguardare la nostra salute.

Non c'è nessun intento di divisione tra buoni e cattivi, ma cittadini maturi e consapevoli che intendono contribuire al raggiungimento del bene comune. Nella nostra Valle, che è ad alto rischio di contagio, c'è la necessità di una pianificazione sanitaria seria. Le iniziative come la nostra sono tantissime in regione e non solo, espressione di un senso civico diffuso e di ruolo, non istituzionale ma sì costituzionalmente riconosciuto e garantito, attribuito ai cittadini''.



Di seguito il testo della lettera con le sottoscrizioni fino ad ora arrivate.





Chiunque sia in buona fede ha fino ad ora faticato ad imputare responsabilità

e colpe a quanti si sono trovati a gestire una situazione difficile ed imprevista.

Tuttavia, a distanza di oltre due mesi dall’esplosione dell’emergenza, proprio

quando in Basilicata i dati sembravano incoraggiare la partenza della Fase 2, sapere

di un nuovo focolaio avente origine ancora una volta in un presidio sanitario della

Val d’Agri, è stata una doccia fredda.

E’ il delicato momento che continua a vivere il territorio della Valle dell’Agri

che ha indotto cittadini ed associazioni a scrivere questa lettera. Una forma di

partecipazione che è comune a tante altre collettività le quali, seppur in luoghi e

contesti diversi, hanno voluto così manifestare una condivisione al perseguimento

del bene comune.

E’ un segnale importante questo, in Basilicata come altrove: la partecipazione

sobria ed equilibrata dei cittadini alle politiche pubbliche è condizione essenziale

quando non si riescono più ad affrontare e gestire questioni complesse, come

l’emergenza sanitaria e sociale in atto.

La salute è di tutti e, per questo motivo, non può essere trattata in maniera

personalistica e individualistica ma richiede una coralità nelle decisioni ed azioni.

Tanto è di immediata evidenza se si pensa al contesto sociale ed economico

lucano che si è dimostrato responsabile ed in cui è cresciuta la consapevolezza della

necessità di adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare la diffusione del

virus.

E’ sotto gli occhi di ognuno, al contrario, a cosa fino ad ora abbia condotto

l’assenza di una chiara ed autorevole pianificazione sanitaria in Val d’Agri, in grado

di programmare con estremo dettaglio le azioni da porre in essere a tutela della

cittadinanza tutta, partendo proprio da una seria valutazione del rischio

emergenziale all’interno delle strutture sanitarie.

Qualcosa non è andato per il verso giusto. La caoticità ha preso il sopravvento.

Oggi, il contesto sanitario in Val d’Agri appare fragile e disorientato.

Ulteriore elemento di difficoltà è attribuibile ad un sistema di servizi sanitari in

cui non si presenta affatto definita la catena delle responsabilità, in una assoluta

promiscuità tra ruoli politici e ruoli gestionali. Con evidente pregiudizio in termini di

azioni efficaci ed efficienti.

La conseguenza è una popolazione spaventata e smarrita.

Chiediamo che alle piccole narrazioni individuali, tese ad affermare

primogeniture e maggior vigore, si sostituiscano coesione e responsabilità.

Responsabilità e coesione devono produrre una governance territoriale

solidale e competente in grado di indicare la direzione in cui procedere.

E’ un invito, il nostro, a ragionare ed elaborare in Val d’Agri una strategia

congiunta di prospettiva e visione, senza divisioni o deleterie fughe in avanti.

L’appello che rivolgiamo è quello di procedere immediatamente ad

effettuare uno screening della popolazione valligiana che avvenga per cerchi

concentrici con azioni che coinvolgano in primo luogo i soggetti più esposti – i

sanitari in forza all’Ospedale e presso le case di cura, i medici di guardia, i medici di

base, i pediatri – ed allargarsi via via alle categorie in prima linea– forze dell’ordine,

personale del volontariato, farmacisti, dipendenti degli alimentari e beni di prima

necessità ecc.- ; di prevedere un piano strategico a partire dal 4 maggio, non dopo

che i buoi sono scappati, che garantisca un effettivo isolamento di quanti rientrino

in Val d’Agri da altre regioni d’Italia; di elaborare, conseguentemente, una

programmazione comune che, in sinergia con le iniziative più vaste, sia in grado di

riattivare il sistema socio – economico.

La comunità della Val d’Agri, le associazioni, il terzo settore sono pronte ad

offrire il proprio impegno e le proprie competenze.

In assenza di una govenance territoriale forte, autorevole ed inclusiva, fondata

su politiche di unione, ne usciremo sconfitti, deboli ed inascoltati.

Qualora, gli interventi richiesti, rispettosi di un evidente criterio di logicità e

prudenza, non fossero adottati l’unica strada da percorrere sarebbe quella della

denuncia alle Autorità competenti.

FIRMATO

RISCATTO PER LA VAL D’AGRI:

