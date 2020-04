Si è svolta, in data odierna - presieduta dal Prefetto di Potenza, Annunziato Vardè - la prima riunione del tavolo di confronto e di lavoro volto a favorire la pronta attuazione delle iniziative e delle misure di sostegno economico nonché la puntale attivazione dei protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro.



Hanno partecipato l'Assessore regionale alle attività produttive, il Presidente della Camera di Commercio, un rappresentante di Confindustria, il Segretario della Commissione regionale ABI, i Segretari Generali delle OO.SS. CGIL, CISL e UIL, ed i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.



Il Prefetto, nel richiamare le previsioni di cui al decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, ha evidenziato, in particolare, la necessità - nel pieno rispetto delle procedure normative - di rendere operative, in tempi rapidi, le misure di sostegno alla liquidità e di copertura di rischi di mercato, ivi previste, a favore delle imprese.



Il Presidente della Camera di Commercio ha sottolineato l'importanza della celere erogazione, da parte degli Istituti di Credito, delle misure di sostegno economico varate dal Governo ed ha evidenziato la positività delle diverse misure programmate dalla Regione Basilicata con la quale è stata avviata una proficua collaborazione.



Analoghe considerazioni circa l'esigenza di snellire le procedure della erogazione dei prestiti garantiti sono state formulate dal rappresentante di Confindustria.



Il Segretario della Commissione regionale ABI ha confermato che, dalla giornata di domani, saranno erogati i primi finanziamenti di cui al Fondo di Garanzia per le PMI e gli autonomi (fino ad un massimo di 25 mila euro con copertura del Fondo al 100%, rimborsabili in 6 anni).



L'Assessore alle Attività produttive Cupparo ha illustrato le diverse misure di sostegno economico e sociale varate dalla Regione, quali quelle a favore delle attività imprenditoriali di interesse socio-assistenziali, il c.d. bonus liberi professionisti, il progetto "Basilicata assistenza volontaria ai bisognosi", ed altre.



Le OO.SS. hanno evidenziato l'esigenza di riorganizzare con immediatezza il servizio di trasporto pubblico nonché l'attivazione di mirati controlli sulle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro previste dai protocolli e dalla normativa in genere vigente in materia.



Le associazioni di categoria hanno auspicato un allentamento delle misure di rigore riguardo l'attività d'impresa ed una pronta attivazione delle iniziative di sostegno economico ai fini della ripresa delle attività produttive.



Dopo ampio esame delle maggiori criticità riscontrate nell'attuazione delle suddette misure di sostegno è stata condivisa la necessità di convocare a breve una riunione con una rappresentanza di direttori degli Istituti di Credito presenti sul territorio provinciale, al fine di individuare possibili soluzioni di superamento delle stesse.



Il Prefetto, inoltre, nell'ottica di assicurare le condizioni di massima sicurezza e tutela della salute dei datori di lavoro e dei lavoratori, in vista dell'approssimarsi della FASE 2 dell'emergenza COVID-19, fase della c.d. "ripartenza in sicurezza", ha evidenziato la necessità della puntuale attivazione dei protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro da parte delle imprese, in sintonia con quanto previsto dal " Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro ", sottoscritto in data 14 marzo u.s. e senza tralasciare le peculiarità del contesto territoriale ed economico della provincia di Potenza.



A tale riguardo, è stata condivisa l'opportunità di affidare alla ASP, con il supporto dell'Ispettorato del Lavoro, la pianificazione delle attività di controllo e vigilanza dell'attuazione di tali misure presso le aziende, coordinandosi con le iniziative della Guardia di Finanza.