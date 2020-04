Nuova guarigione in Basilicata da Covid-19, si tratta dell’amministratore unico di Acquedotto Lucano Giandomenico Marchese. “Mi sento bene già da 4 o 5 giorni”, ci ha confermato lo stesso dirigente.

Marchese era risultato positivo dopo aver fatto il tampone lo scorso 16 marzo. “Avevo avuto febbre fin dal 6 ma da circa una settimana sto bene”.

“Ho avuto una tosse sempre molte forte e febbre mai superiore ai 38,5. Ho avvertito difficoltà respiratorie per 3 o 4 giorni, ero seguito da medici. Il problema è che la tosse non passava e nemmeno la febbre, anche se con i farmaci si abbassava. Devo dire che non ho avuto paura proprio per via delle mie condizioni. Chiaramente ho avuto un male importante, dal quale sono uscito solo dopo oltre 4 settimane, ma, vedendo cosa accade agli altri ammalati, devo dire che sono stato fortunato. Inoltre, essendomi ammalato tra la sera del 5 e la mattina del 6 marzo, non ho contagiato nessun mio familiare né qualcuno che lavori ad Acquedotto Lucano”.

Fortunatamente Marchese non è mai stato ricoverato e ieri è stato sottoposto al secondo, e ultimo tampone in 24 ore, che ne ha decretato la guarigione. Si tratta del decimo guarito in Basilicata dal Coronavirus.



Gianfranco Aurilio

lasiritide.it