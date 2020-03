Questa mattina a Matera, intorno alle 5.30, una bomba carta è esplosa in via Saragat ed ha danneggiato l’auto del consigliere e capogruppo Pd alla Regione Basilicata, ed ex assessore alle Attività produttive, di Roberto Cifarelli che abita nelle vicinanze di dove aveva parcheggiato la sua auto che, in seguito all’esplosione, ha subito ingenti danni.

Su quanto avvenuto sta indagando la Polizia Scientifica.

Solidarietà e vicinanza a Cifarelli è stata espressa dal Partito Democratico di Matera, che ha immediatamente condannato il “vile atto intimidatorio”.





Il deputato Vito De Filippo, i consiglieri regionali Luca Braia e Mario Polese, i coordinatori provinciali, i delegati lucani all'Assemblea nazionale e tutti i circoli di Italia Viva della Basilicata esprimono "la totale e profondissima solidarieta al consigliere regionale del Pd, Roberto Cifarelli per il vile atto subito nella notte di oggi". "A Roberto il nostro - proseguono i dirigenti di Iv - più sincero abbraccio. Auspichiamo che quanto prima gli inquirenti facciano chiarezza su questo gravissimo atto intimidatorio individuando i responsabili".





Coalizione Civica per Matera esprime solidarietà nei confronti del consigliere regionale Roberto Cifarelli per l'atto intimidatorio ed ignobile che lo ha colpito stamane. Vili gesti come questo colpiscono l’intera comunità. La Basilicata è una terra meravigliosa in cui è necessario continuare ad alimentare con forza il seme della legalità e del rispetto reciproco; dobbiamo credere in un futuro fatto di cittadini onesti, integri e irreprensibili e condannare con forza, decisione e coraggio, vili atti come questo.





"Esprimo solidarietà al consigliere regionale del Pd Roberto Cifarelli, la cui automobile è stata danneggiata questa mattina dall'esplosione di una bomba carta nel quartiere Serra Venerdì di Matera. Ho sentito telefonicamente il questore Liguori che mi ha assicurato che da subito si avvieranno le indagini per individuare i responsabili". Lo dichiara il senatore del Pd Dario Stefàno, commissario del Pd in Basilicata.

"Siamo di fronte ad un atto criminale, intimidatorio inaccettabile, verso cui esprimo sdegno e ferma condanna", conclude Stefàno.





Lasiritide.it

(Foto da Facebook)