NEWS BREVI

14/02/2020 - Sospensione idrica a Potenza Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 10:15 di oggi fino al termine dei lavori. POTENZA: P.zza Zara e zone limitrofe 13/02/2020 - Domani visita istituzionale del ministro Boccia in Basilicata Il ministro per gli affari regionali e le autonomie incontrerà il presidente Bardi e successivamente il presidente Cicala.Il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, sarà domani in Basilicata per illustrare le proposte del Governo per il nuovo federalismo.

Il programma della visita prevede alle ore 12,30 l’incontro con il Presidente della Regione Vito Bardi. Subito dopo il ministro Boccia incontrerà gli assessori regionali. Alle 14 Boccia si sposterà presso il Palazzo del Consiglio regionale dove incontrerà il presidente Carmine Cicala e infine l’Ufficio di Presidenza e i capigruppo. 13/02/2020 - Interruzione servizio idrico Guardia Perticara: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 07:00 di oggi fino al termine dei lavori. GUARDIA PERTICARA: Intero centro abitato - ? stato gia attivato il servizio sostitutivo con le autobotti.



Aliano: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 08:30 alle ore 10:30 di oggi salvo imprevisti. ALIANO: Intero centro abitato. EDITORIALE Sospendete il campionato di Eccellenza:per il lutto e per una umana riflessione

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Forse ancora non abbiamo capito bene quello che è accaduto domenica scorsa davanti al piazzale della Ferrovia dismessa di Vaglio Scalo. E non mi riferisco alla dinamica dei fatti, spiegata senza troppi giri di parole dal Procuratore, dal Questore e da chi ha indagato e sta indagando.

Forse ancora, però, non abbiamo compreso bene la portata di quanto accaduto. L’assurdità di questa tragedia che ha nomi e cognomi e, tra questi, forse ‘’Calcio’’ è uno di qu...-->continua