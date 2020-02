Oggi Chiaromonte saluterà Mario De Salvo, il musicista 47enne, fondatore della Dirrupa Band, amico di tutti, scomparso improvvisamente due notti fa. In queste ore sono tantissimi i messaggi di profondo cordoglio che stanno viaggiando sui binari social e provengono da Chiaromonte, dalla Basilicata e da tutta Italia. Perchè Mario era così.

''Un amico fuori dal comune- come ci ha scritto Cristina Libonati- Un personaggio ...in tutti i sensi! Eri il nostro biglietto da visita. Così ti definivamo noi dei dirrupa sound. Ed è così! Con te, sul palco, era diverso! Con te, nelle nostre tante serate, era diverso! Eri quella sfumatura che rendeva il quadro un'opera d'arte. Come un uragano ci inondavi con la tua travolgente allegria, ma in silenzio e senza che nessuno se ne accorgesse lasciavi la scena. E così è stato anche ora che è calato il sipario. Hai lasciato la scena in silenzio. Senza che nessuno se ne accorgesse. A noi resta un grande vuoto Mario. Senza di te non sarà più lo stesso. Quel tamburello non scandira' più il tempo, perché all'improvviso il tempo sembra essersi fermato. Grazie Mario! Ciao pare'!''.



''Mario, il gigante buono- ci ha invece scritto Nicola Mobilio- amico di tutti e da tutti conosciuto come Mario u prent! Amava la musica, amava la vita, amava la compagnia! Ha deciso di andarsene via in silenzio senza disturbare, come era solito fare. Tutti gli amici che hanno avuto la fortuna di conoscerlo oggi piangono, tutta Italia''.



lasiritide.it





foto da facebook