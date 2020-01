L’attesissimo Registro Tumori realizzato dall’IRCCS Crob di Rionero sarà presto realtà. Ma sarà una realtà ‘a metà’, come segnala alla stampa il direttore generale dell’istituto Cristiana Mecca. L’importante mappatura, che sarà pubblicata nei prossimi giorni, sarà incompleta perché molti Comuni lucani non avrebbero fornito per tempo i dati necessari come richiesto.

“Parte dei Comuni- ha detto la dottoressa Mecca alla TgR Basilicata- si è dichiarata indisponibile facendo, per esempio, riferimento a dati che non potevano essere comunicati perché protetti da privacy, altre volte perché non riconosceva il Crob come soggetto istituzionale utile a gestire quelli informazione. Solo se ho i dati posso elaborarli con i dati epidemiologici, solo se io ho il numero degli abitanti a una certa data posso vedere qual è l'incidenza delle patologie territoriali sul territorio di Basilicata”. Assente illustre sarebbe il Comune di Viggiano, cuore delle estrazioni petrolifere. Il sindaco di Viggiano Amedeo Cicala ha assicurato di aver inviato per tempo i dati ma anche promesso ulteriori accertamenti per capire dove si sia interrotta la comunicazione.



Lasiritide.it