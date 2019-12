NEWS BREVI

23/12/2019 - Sospensioni idriche Francavilla in Sinni, Senise: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 15:45 di oggi fino al recupero del livello. FRANCAVILLA IN SINNI: ABITATO SENISE: ABITATO 23/12/2019 - Comuni serviti dal Frida: normale erogazione entro oggi La tregua delle precipitazioni meteoriche a partire dalla tarda serata di ieri, ha consentito un graduale miglioramento dei valori di torbidità delle sorgenti del Frida in agro di San Severino Lucano. In queste ore i tecnici di Acquedotto Lucano stanno verificando costantemente il trend dei valori di torbidità per consentire la graduale la reimmissione, nello schema di adduzione principale, delle varie scaturigini di cui si compone la sorgente.

Si ipotizza un ripristino della normale erogazione entro il pomeriggio di oggi, salvo imprevisti che verranno tempestivamente comunicati. 22/12/2019 - Risultati campionati regionali ECCELLENZA 16^ giornata

Brienza Calcio - Real Tolve 3 - 0

Castelluccio - C. S. Vultur 2 - 3

Ferrandina - Real Senise 3 - 1

Melfi – Lavello 1 - 4

Moliterno -A. Lauria Rinviata

Policoro - Latronico Terme 1 - 2

Pomarico - Montescaglioso 1 - 1

Ripacandida - Rotonda Calcio 4 - 0

PROMOZIONE 16^ giornata

Avigliano Calcio - Marmo Platano Rinviata

Moving On The Green - Elettra Marconia 2 - 0

Oppido - Calcio San Cataldo 0 - 1

Paternicum - Atletico Montalbano 1 - 0

R.A.F. Vejanum - Atletico Rapone 1 - 1

Santarcangiolese - Oraziana Venosa 1 - 1

Sporting Lavello - Polisportiva Tito 1 - 1

Viribus Potenza - Miglionico Calcio 1 - 1

Prima categoria G/B 10^giornata

Tramutola – Montescaglioso 2-1

Lainese – Castelsaraceno 4-0

Bernalda – Tursi 4-0

SassiMatera – Viggianello 0-5

città dei Sassi – Real Chiaromonte 1-4

Grassano – Tricarico

Salandra – Episcopia EDITORIALE Il fuoco del ghetto illumini le nostre coscienze

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Nessuno di noi dovrà più tornare indietro da quanto accaduto ieri. Nessuno di noi dovrà poter cancellare il capitolo nero marchiato col fuoco del ghetto della Felandina di Metaponto. Non che di vergogna e di indecenza prima di ieri non ce ne fossero abbastanza. Ma forse si doveva arrivare alla morte di una povera donna nigeriana resa irriconoscibile dal fuoco di un’alba lucana per accenderne un altro, di fuoco: quello dell’indignazione attiva, della coscienz...-->continua