La Sopraintendenza ai Beni Culturali ha annullato in autotutela il parere favorevole dato nell’ottobre dello scorso anno circa l’istanza di autorizzazione paesaggistica trasmessa dal Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata per “l’impianto mini eolico della potenza complessiva di 420Kw e opere di rete per la connessione”.

L’impianto avrebbe dovuto essere composto da 7 macchine e, seppur esterno rispetto al perimetro del Parco dell’Appennino Lucano, “domina un’ampia area gravata da usi civici – si legge ancora nel provvedimento – che presenta una elevata naturalità visibile particolarmente da punti di vista privilegiati lungo l’importante viabilità interregionale esistente, che verrebbe irrimediabilmente alterata dall’istallazione degli aerogeneratori e dalla realizzazione della rete elettrica di connessione Enel”.

Abbiamo appreso la notizia grazie ad un post di Angela Latorraca, consigliera nel gruppo di opposizione “Moliterno sei tu”.

“Con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 29.04.2014 – scrive la consigliera –, veniva approvato il “Piano di valorizzazione degli immobili di proprietà comunale (ex art. 58 D.L. n.112/2008) con destinazione di una porzione di terreni agricoli comunali nella località “Manca Macera - Faggeta”( per una estensione di Ha 34.00.00) per la realizzazione di un impianto definito ‘mini eolico’. Esperito il bando di gara per la CONCESSIONE D’USO di detti terreni, veniva individuata quale aggiudicataria la società Strategic Energy Reusorces S.r.l..

Dopo il susseguirsi di mutamenti contrattuali, con deliberazione n. 55 del 26.10.2017 il Consiglio Comunale approvava la nuova fattispecie negoziale concedendo alla società Strategic Energy Reusorces S.r.l.. un DIRITTO di SUPERFICIE ventinovennale, con annesse servitù permanenti.

Il Gruppo Consiliare “Moliterno sei tu” oltre ad opporsi ai vari mutamenti contrattuali, che di fatto svelavano la svendita del patrimonio comunale, dopo una agonizzante acquisizione degli atti, constatavano una difformità fra quanto dichiarato in atti (perizie, relazioni etc.) e l’effettiva natura dei terreni e del paesaggio. Alla luce di ciò con nota del 30.11.2018, diffidando l’Amministrazione Comunale ad interrompere ogni ulteriore atto a spregio della cittadinanza, manifestavano le proprie osservazioni agli uffici competenti.

Con provvedimento del 13.09.2019 l’Ufficio di Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, prendendo contezza delle osservazioni rassegnate dal Gruppo Consiliare “Moliterno sei tu” provvedeva all’ANNULLAMENTO in autotutela del parere (favorevole) già espresso con nota del 10.08.2018 n.7174 e di ogni atto conseguente.

La nostra azione non è mai strumentale ma rivolta alla salvaguardia del bene comune”.



Gianfranco Aurilio

lasiritide.it