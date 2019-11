NEWS BREVI

14/11/2019 - Sospensione idrica a Pisticci e Bernalda Pisticci, Bernalda: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione idrica resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione nel tratto compreso tra località Cesine (in agro di Marconi di Pisticci) e la S. S. 106 Jonica fino all' incrocio con la S. S. Basentana.

13/11/2019 - Il Premio Bonta’ 2019 elargito dalla Famiglia Molfese Di S.Arcangelo Questo anno è stato conferito alle Suore figlie dell’oratorio di San Vincenzo Grossi Di S.Arcangelo: “per l’opera meritoria che hanno svolto in questi 80 anni con la loro presenza sul territorio a favore di diverse generazioni di bambini”. Il riconoscimento viene conferito come Premio Bonta’ perché continuino con serietà ed impegno ad elargire aiuto a bambini di ogni condizione sociale.

12/11/2019 - Petrolio: l’Eni da Bardi, domani si riaprono le trattative L’Eni torna al tavolo delle trattative. Domani, alle ore 15, il presidente della Regione, Vito Bardi, con gli assessori Fanelli, Rosa e Cupparo, incontrerà i dirigenti della compagnia petrolifera per riprendere a discutere del rinnovo degli accordi del 1998 . Dopo una serie di fitte interlocuzioni svolte dal Governatore Bardi, si è deciso di riprendere le trattative a Potenza.

L'incontro tra Regione ed Eni si terrà nella Sala Verrastro del Palazzo della Giunta regionale. Al termine sarà organizzato un punto stampa.

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Nessuno di noi dovrà più tornare indietro da quanto accaduto ieri. Nessuno di noi dovrà poter cancellare il capitolo nero marchiato col fuoco del ghetto della Felandina di Metaponto. Non che di vergogna e di indecenza prima di ieri non ce ne fossero abbastanza. Ma forse si doveva arrivare alla morte di una povera donna nigeriana resa irriconoscibile dal fuoco di un’alba lucana per accenderne un altro, di fuoco: quello dell’indignazione attiva, della coscienz...-->continua