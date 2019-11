NEWS BREVI

11/11/2019 - Carabinieri. Domiciliari a Oppido L. ma era a Brindisi di M., arrestato Doveva essere ai domiciliari ad Oppido Lucano (Potenza), ma è stato fermato dai Carabinieri mentre era a bordo della sua automobile a Brindisi di Montagna (Potenza), a circa 40 chilometri di distanza dalla sua abitazione: un uomo di 41 anni è stato arrestato in flagranza di reato. Il 41enne era sottoposto ai domiciliari per reati in materia di sostanze stupefacenti. 10/11/2019 - Sospensione idrica a Tito Tito: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 20:30 di oggi alle ore 06:30 di domani mattina, salvo imprevisti, nelle seguenti contrade: Frascheto (zone alta e bassa), Fontana Camillo, Santa Loja, zona industriale (parte bassa) e zone limitrofe. 10/11/2019 - Sospensione idrica a Matera A causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via della Croce, via Pisciotta e via Lazzazzera resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione. EDITORIALE Il fuoco del ghetto illumini le nostre coscienze

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Nessuno di noi dovrà più tornare indietro da quanto accaduto ieri. Nessuno di noi dovrà poter cancellare il capitolo nero marchiato col fuoco del ghetto della Felandina di Metaponto. Non che di vergogna e di indecenza prima di ieri non ce ne fossero abbastanza. Ma forse si doveva arrivare alla morte di una povera donna nigeriana resa irriconoscibile dal fuoco di un’alba lucana per accenderne un altro, di fuoco: quello dell’indignazione attiva, della coscienz...-->continua