"Mentre al nord si contano i danni provocati dall'ondata di maltempo, dal Friuli colpito da una tromba d'aria alla Liguria dove e' allerta arancione, nel mezzogiorno il caldo record e la mancanza di pioggia ha fatto scattare l'allarme siccita' fuori stagione". E' quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti che evidenzia "una Italia divisa in due con le anomalie di un pazzo autunno che si classifica nella top ten dei piu' bollenti dal 1800 con una temperature di 1,27 gradi superiore la media di riferimento sulla base dei dati Isac Cnr di settembre". Nel dettaglio, come scrive La Gazzetta del Mezzogiorno, a Monte Cotugno sono presenti attualmente poco più di 107 Mmc, ''circa 50 in meno dell’ottobre 2018. È uno dei livelli più bassi degli ultimi 20 anni, nonostante il contributo della traversa sul Sarmento che, a singhiozzo per la verità, ha contribuito ad invasare acqua nell’enorme lago di Senise. Situazione critica al Pertusillo. Siamo sotto i 38 milioni di invaso, un livello così basso non si vedeva da anni. E il livello continua a scendere al ritmo di 15-20 cm al giorno. Qui alla carenza di piogge si è aggiunta la scelta azzardata di svuotare più volte la diga durante lo scorso inverno per ragioni di sicurezza''.