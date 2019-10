NEWS BREVI

15/10/2019 - Sospensioni idriche 15 ottobre 2019 San Chirico Raparo: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:30 di oggi alle ore 06:30 di domani mattina, salvo imprevisti.

Muro Lucano: a causa di interventi da parte di Enel sulle linee elettriche che alimentano i pozzi, nel corso della giornata odierna in alcune zone dell'abitato potrebbero verificarsi cali di pressione o la sospensione dell'erogazione.

Palazzo San Gervasio: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Gorizia, piazzale D'Errico e nelle strade limitrofe sarà sospesa dalle ore 11:00 di oggi fino al termine dei lavori di riparazione.

Bella: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, da oggi e fino a nuova comunicazione l’erogazione dell’acqua potabile sarà sospesa dalle ore 15:00 del pomeriggio alle ore 06:00 del mattino successivo, salvo imprevisti.

14/10/2019 - Comunicazione di sospensione idrica oggi in Basilicata Rivello: a causa di un guasto improvviso sulla condotta distributrice, l'erogazione idrica resterà sospesa fino alle ore 12:30 di oggi, salvo imprevisti nelle seguenti località: Roccazzo, Aradonica, Vignale, S.Margherita, Crocifisso e Mascalcia

Policoro: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica potrebbe subire cali di pressione o essere sospesa dalle ore 16:00 di oggi fino al termine dei lavori di riparazione.

San Chirico Raparo: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 20:30 di oggi alle ore 06:30 di domani mattina, salvo imprevisti.

Policoro: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica potrebbe subire cali di pressione o essere sospesa dalle ore 16:00 di oggi fino al termine dei lavori di riparazione. 13/10/2019 - Basilicata. Risultati Calcio Lucano SerieD Girone H

Agropoli - Fidelis Andria 0-3

(5'pt Petroccelli, 6'st Banegas, 40'st Tedesco)

Audace Cerignola - Bitonto 0-0

Brindisi - Foggia 1-1

(20'st D'Ancora - 10'st Iadaresta)

Casarano - Sorrento 0-0

Citta di Fasano - Francavilla 3-0

(2'pt Cavaliere, 16'st Diaz, 30'st Forbes)

Gravina - Gladiator 1-4

(37'st Santoro - 6'pt Vitiello, 15'pt Di Paola, 40'pt Del Sorbo, 19'st Del Sorbo)

Grumentum - Nardo 3-1

(4'st Martinez, 7'st Potenza, 28'st Potenza - 13'pt Calemme)

Nocerina - Gelbison 1-0

(40'st Liurni)

Taranto - Team Altamura 1-0

(7'pt Manzo)



ECCELLENZA

C. S. Vultur 1921 - Montescaglioso 3-1

Castelluccio - Rotonda Calcio 1-8

Ferrandina 17890 - Real Tolve 2-1

Latronico Terme - Lavello 0-4

Melfi – Moliterno 3-0

Policoro - Atletico Lauria 1-1

Pomarico - Ripacandida 2-1

Real Senise - Brienza Calcio 1-2

PROMOZIONE

Avigliano Calcio - San Cataldo 0 - 2

Marmo Platano - Polisportiva Tito 0 - 1

Miglionico - Atletico Rapone 1 - 2

Venosa - Moving On The Green 4 - 0

R.A.F. Vejanum - Paternicum 2 - 3

Santarcangiolese - Elettra Marconia 4 - 0

Sporting Lavello - Oppido 3 - 3

Viribus Potenza 1999 - Atletico Montalbano 4 - 3

PRIMA CATEGORIA G/B

Polisportiva Tramutola - Città Dei Sassi Matera 3 - 1

Castelsaraceno - Viggianello2 - 2

Grassano - V. R. Episcopia Calcio 3 - 2

Lainese – Salandra 4 - 1

Libertas Montescaglioso -Tricarico Pozzo Di Sicar 1 - 4

Peppino Campagna Bernalda - SassiMatera 4 - 2

Tursi Calcio 2008 - Real Chiaromonte 0 - 0 EDITORIALE Il fuoco del ghetto illumini le nostre coscienze

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Nessuno di noi dovrà più tornare indietro da quanto accaduto ieri. Nessuno di noi dovrà poter cancellare il capitolo nero marchiato col fuoco del ghetto della Felandina di Metaponto. Non che di vergogna e di indecenza prima di ieri non ce ne fossero abbastanza. Ma forse si doveva arrivare alla morte di una povera donna nigeriana resa irriconoscibile dal fuoco di un’alba lucana per accenderne un altro, di fuoco: quello dell’indignazione attiva, della coscienz...-->continua