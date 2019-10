Questa mattina, nella sede della Prefettura di Potenza, si è tenuta una riunione convocata dal Prefetto Annunziato Vardè per discutere del problema cinghiali.

Presenti, oltre all’Assessore all’Agricoltura e vicepresidente della Regione Fanelli, anche il prefetto di Matera Martino, Anci, diversi esponenti dei Parchi lucani e tanti sindaci: tra quelli dell’area sud seduti al tavolo c’erano i primi cittadini di Latronico, Lauria, Viggianello e San Severino Lucano (ricordiamo che Franco Fiore è anche vicepresidente dell’Ente Parco Nazionale del Pollino).

Tra le ipotesi sul tavolo, anche quella dell’utilizzo di mangimi in grado di rendere sterili i cinghiali la cui popolazione in Basilicata si aggira sui 200 mila esemplari.

Per quanto riguarda il problema dello smaltimento delle carcasse, sollevato dal sindaco di Lauria Angelo Lamboglia, non si esclude di ricorrere all’incenerimento.

Negli ultimi giorni gli avvistamenti si erano susseguiti senza sosta: abbiamo riportato quelli di Latronico e Lauria, ma il problema riguarda l’intero territorio lucano e anche quello Nazionale.

Lo scorso 23 settembre Anci Basilicata ed i sindaci, avevano scritto alle Prefetture ed alla Regione per chiedere di essere convocati per provare ad individuare delle soluzioni per una situazione divenuta ormai insostenibile.

“Innanzitutto – ci ha detto il sindaco di Latronico Fausto De Maria – siamo soddisfatti poiché le istituzioni ci hanno ascoltati e fatto riunire intorno a un tavolo per discutere dell’emergenza”.

Le misure di cui si è parlato sono state diverse. “Partiamo dal presupposto – ha aggiunto De Maria – che nessuno ha la bacchetta magica. Ciò detto si è discusso circa la possibilità di migliorare la disciplina normativa in vigore, dell’eventualità di coinvolgere il Governo nazionale ed è stato chiarito che, in caso di emergenza, i Comuni hanno la facoltà di regolare anche gli abbattimenti attraverso le ordinanze. È stato stabilito debba esserci un’attività di coordinamento con la Prefettura per favorire il monitoraggio, dopodiché deve essere chiaro che l’obiettivo deve essere di mantenere l’attenzione. Abbiamo creato il tam-tam mediatico esattamente per questo motivo, altrimenti tra un anno siamo qui a discutere sempre delle stesse cose”.

“Ci auguriamo di avere quanto prima riscontro dato che i territori non possono continuare a vivere tali disagi”, ha postato a margine via social il sindaco di Lauria Angelo Lamboglia.



Gianfranco Aurilio

lasiritide.it