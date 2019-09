Il fatturato del gioco d'azzardo in regione Basilicata nel 2018 è stato pari a 524 milioni e 757 mila euro (524.757.709 €). Slot machine, Lotto, Superenalotto, lotterie istantanee, lotterie tradizionali, Scommesse Sportive a Quota Fissa e Winforlife. I dati sono quelli ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Nella Provincia di Potenza ammontano a 319.897.902,35 € le giocate mentre per la provincia di Matera 204.859.807,13€ di giocate.

Numeri altissimi che ancora una volta evidenziano come una regione intera si affidi alla fortuna. Una fortuna che tale non è e dove l’azzardo è solo quello di chi gioca.

A Potenza 99,4 milioni di euro giocati (quasi 57 milioni bruciati nelle slot, quasi 12 milioni su scommesse sportive, 1,7 milioni su scommesse virtuali, 11.083.852,47 su lotterie istantanee), a Matera 91 milioni giocati (più di 55 per le slot).

E’ un fenomeno che colpisce anche le zone dall’esterno considerate “ricche”, quelle dove si estrae il petrolio. A VIGGIANO si sono bruciati per le scommesse circa 1 milione e mezzo di Euro, la maggiorparte bruciate nelle Slot.

A SENISE le giocate per il 2018 sono state 8.220.343,39 quasi 5 milioni alle slot, quasi 1,5 milioni alle lotterie istantanee e al Lotto. Le scommesse sportive e quelle virtuali raggiungono 700mila euro di giocate. Il superenalotto conta 203.475,00€.

A SANT'ARCANGELO 5.317.243,56 di cui più di 2 milioni alle slot, 1.278.579,83 € alle lotterie istantanee e 935.949,00 € al lotto e 700mila per le scommesse sportive e online.

A POLICORO le giocate ammontano a 31.926.688,62, di cui oltre 20 milioni sono giocate per slot. Più di 3milioni per il Lotto, 4 milioni per lotterie istantanee.

A PISTICCI 14.838.545,52 euro di giocate di cui quasi 4 milioni le slot quasi 3 milioni per le scommesse virtuali; 3.142.646,00 di scommesse sportive e quasi 3 milioni al Lotto e un milione e mezzo a lotteria istantanea.

A SCANZANO JONICO il totale delle giocate ammonta a 6.946.300,26 di cui la maggiorparte per slot (più di tre milioni), oltre 2 milioni per Lotto e poco più di un milione lotterie istantanee.

A LAURIA il totale è di 7.253.190,05 di cui 3,6 milioni in slot, poco più di 2 milioni di lotto, poco più di un milione di lotterie istantanee.

A FRANCAVILLA IN SINNI 3.390.324,78 il totale delle giocate. A battersela sono le lotterie istantanee e le slot, entrambe poco più di un milione.

A CHIAROMONTE il totale di 1.047.122,31 e a farla da padrona è il lotto (quasi 700mila euro).



BELLA 3.539.271,64

BRIENZA 1.853.420,87

BRINDISI MONTAGNA 240.893,66

CALVELLO 637.406,05

CALVERA 106.970,43

CAMPOMAGGIORE 341.974,57

CANCELLARA 420.924,41

CARBONE 207.144,88

CASTELGRANDE 245.365,62

CASTELLUCCIO INFERIORE 1.884.070,77

CASTELLUCCIO SUPERIORE 436.376,36

CASTELMEZZANO 687.049,41

CASTELSARACENO 444.142,64

CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA 502.905,74

CERSOSIMO 354.795,20

CORLETO PERTICARA 2.547.049,48

EPISCOPIA 737.287,38

FARDELLA 321.673,39

FILIANO 3.230.172,87

FORENZA 1.290.046,70

GALLICCHIO 627.598,66

GENZANO DI LUCANIA 2.962.560,84

GINESTRA 157.414,28

GRUMENTO NOVA 1.761.255,23

GUARDIA PERTICARA 876.250,39

LAGONEGRO 5.705.619,18 ( di cui quasi 3 milioni solt)

LATRONICO 1.426.278,21

LAURENZANA 351.332,36

LAVELLO 7.590.799,88 ( di cui 4,4 milioni solo le slot)

MARATEA 5.391.318,68

MARSICO NUOVO 2.247.756,51

MARSICOVETERE 17.057.186,33

MASCHITO 605.043,24

MELFI 18.133.648,96 ( quasi 9 milioni slot, 3,4 milioni Lotto, 2,2 milioni lotterie istantanee, 1,5 milioni scommesse sportive)

MISSANELLO 746.241,11

MOLITERNO 3.114.319,84

MONTEMILONE 729.229,11

MONTEMURRO 397.105,42

MURO LUCANO 4.192.809,35

NEMOLI 497.768,79

NOEPOLI 316.166,86

OPPIDO LUCANO 1.448.408,96

PALAZZO SAN GERVASIO 1.647.780,95

PATERNO 1.102.716,84

PESCOPAGANO 847.907,08

PICERNO 2.548.136,07

PIETRAGALLA 3.465.714,59

PIETRAPERTOSA 288.317,04

PIGNOLA 3.317.984,61

POTENZA 99.427.162,16

RAPOLLA 1.833.744,66

RAPONE 356.676,31

RIONERO IN VULTURE 13.234.462,86 (2 milioni a testa su Lotto e lotterie istantanee, più di 1,5 su scommesse sportive e online e 6,5 milioni su slot)

RIPACANDIDA 134.552,94

RIVELLO 832.464,76

ROCCANOVA 1.111.191,38 ( Lotto 538.563,00 , slot 484.433,42 )

ROTONDA 2.117.419,28 ( solo il Lotto ha fatturato 1.122.429,00€ )

RUOTI 1.519.738,56

RUVO DEL MONTE 847.847,85

SAN CHIRICO NUOVO 678.796,96

SAN CHIRICO RAPARO 553.497,44

SAN COSTANTINO ALBANESE 236.467,06

SAN FELE 420.935,20

SAN MARTINO D'AGRI 159.267,05

SAN PAOLO ALBANESE 92.635,50 ( solo Lotto)

SAN SEVERINO LUCANO 249.593,00

SANT'ANGELO LE FRATTE 634.178,73

SARCONI 965.427,53

SASSO DI CASTALDA 138.247,11

SATRIANO DI LUCANIA 661.000,07

SAVOIA DI LUCANIA 244.733,69

SPINOSO 279.838,46

TEANA 73.689,81

TERRANOVA DI POLLINO 509.968,20

TITO 8.574.268,05 (spesi la moggiorparte tra Slot sopra 5 milioni e lotterie istantanee che superano il milione di euro 1.296.748,65 )

TOLVE 1.098.325,93

TRAMUTOLA 1.960.482,99

TRECCHINA 1.483.734,78 ( il numero di giocate maggiori sono sul Lotto 666.163,00 )

TRIVIGNIO 157.488,30

VAGLIO 933.564,81

VENOSA 12.313.127,34

VIETRI DI POTENZA 2.022.680,72

VIGGIANELLO 937.119,50







