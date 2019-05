Il Comune di Stigliano, attraverso la pagina facebook dell'ente, ha commentato quanto dichiarato dall'assessore regionale alla sanità Rocco Leone durante la visita, ieri, all'ospedale di Chiaromonte. "Destano non poco stupore e preoccupazione- si legge- le dic... -->continua

Si è tenuto ieri sera il Consiglio Comunale straordinario, avente come punto all’ordine del giorno la presa d’atto e la comunicazione dell’opzione causata dall’incompatibilità del sindaco Francesco Cupparo e Assessore Regionale della giunta Bardi. Presso... -->continua