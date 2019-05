Pensando alla voce degli ultimi. Proprio quella che racconta la politica vera, che interpreta la città dei cittadini. Di questo insieme al candidato Sindaco di Potenza, Valerio Tramutoli, hanno parlato Enrico Sodano, Marcella Lopomo e Margherita Abriola inaugurando il proprio comitato elettorale, all’interno dell’Associazione Lucani in Basilicata in Via dell’Edilizia a Potenza.

Tra le riflessioni emerse: pensare a Potenza come alla “Città dell’Università”, averne una visione di “Scienza in città”, attivarsi perché sia tangibile il “Diritto all’abitare” di ogni generazione, dai bambini agli adolescenti, pensando sempre agli anziani, vero patrimonio dei valori di una comunità. Parlando ai diversi, ma chiedendosi da chi? La differenza rende la città integrata e sostenibile, muovendo energie positive che sconfiggano la noia, quella trappola che educa le generazioni al “non si può fare”, oppure ad “andare via”. In alcuni casi, questo viaggio è un gesto estremo di amore per la vita, che si perde dentro la solitudine inascoltata di noi cittadini protesi sempre ad esser “censori sociali o social” o bravi a puntare il dito contro, mai la mano verso qualcuno. I tre candidati, uniti in un progetto condiviso, come dimostra anche la loro volontà di avere un comitato elettorale congiunto, hanno evidenziato che è importante e saggio pensare alla periferia ed al centro storico come un tutt’uno, anche con i comuni limitrofi. La mobilità – come ha ribadito anche il candidato Sindaco Valerio Tramutoli - è anche avere una differente soluzione di accesso e di percorrenza, dove l’automobile è scelta per buonsenso e non per necessità o pigrizia. La sicurezza intesa come diritto del cittadino di esserlo e non come “presidio deterrente”. E ancora, senza esitare, Sodano, Lopomo, Abriola e Tramutoli decisi nel sostenere la cultura per la città come un motore di sviluppo ed economia indotta. Pensarla come farebbe un buon “artigiano della culturalità” avendo la concretezza del valore di ogni esperienza artistica e la visione del talento. Anche di quello normale. La mobilità è la libertà necessaria per vivere la città. Camminando, transitando da un punto all’altro della città e delle periferie intese come territorio di prossimità alla città, con mezzi pubblici ed a orari congrui con la vita di una comunità. Quanto è importante sentire tranquillo un genitore che sa di poter attendere a casa un figlio che rientra utilizzando un mezzo pubblico la notte. È la sintesi di un ragionamento. Sognare la città è sinonimo di amor proprio, secondo il candidato Enrico Sodano, ribadendo, che è stata occupata da troppo tempo dall’invidia sociale e dalla noia. Ora tocca al protagonismo dei cittadini animare le sue funzioni con scelte semplici e qualificanti. Come quella di scegliere la lista “La Basilicata Possibile - Tramutoli Sindaco”. Un confronto ricco di stimoli, di pertinenza ma anche di fattibilità nelle proposte. Parlare di “Generazioni Green” significa pensare ad una città che ha nell’efficientamento una chiave di lettura e di risorsa, dove il termine “risorsa” non è pensato quale abuso, ma anch’esso riscatto e valore. Rifiuti zero è una visione e non uno slogan. Riscoprire la potenza sotterranea, i suoi antichi sottani. La sua cinta muraria, le vie ed i vicoli. Restituire alla città i contenitori culturali e le palestre, rendendoli fruibili senza prescrizioni o decreti, ma regolamentando semplicemente. Anche banalmente la materia della somministrazione e del piano colori. Incentivare così investimenti in concreto. Pensare al lavoro come farebbe un bravo “agente territoriale per l’occupabilità e l’occupazione”, che dedica il suo tempo a far incontrare domanda ed offerta, qualificando le soluzioni in ragione di una conoscenza. Questo significa portare nel territorio le opportunità che l’amministrazione mette in campo attraverso una task force che individua risorse e finanziamenti e li orienta alle associazioni culturali, alle imprese, ai professionisti, ai cittadini, alle famiglie, per diverse finalità. Anche seguendone l’iter amministrativo e rendicontativo. È giusto esser vicino all’operatore culturale che deve sbrigare le pratiche per rispondere alle normative vigenti sulla sicurezza. Gli uffici comunali devono farsi parte integrante di queste richieste e sostenere gli operatori nella soluzione pratica. Scegliere di candidarsi è forse un dovere quando si percepisce in ognuno di noi il credo e il rispetto del bene comune. Per questo Enrico Sodano, Margherita Abriola e Marcella Lopomo, insieme con il candidato Sindaco Valerio Tramutoli insieme a tutti i candidati ribadiscono l’impegno a realizzare il programma, consultabile e scarivabile sul sito www.tramutolisindaco.it

In un concetto: '' Potenza, Città dell’Universita’, è come dire Matera, Città dei Sassi. Un patrimonio di valore inestimabile su cui pensare la “Città Possibile” ''.