17/04/2019 - Regione su indennita’ sub – intensiva per il 118

In merito alla nota del 15 aprile scorso a firma di Giuseppe Verrastro e Raffale Pisani della Segreteria Regionale della UIL FPL, circa l’incontro svoltosi in Regione lo scorso 11 aprile sulle tematiche relative all’indennità sub-intensiva del personale del DE...-->continua