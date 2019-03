“Sono candidabilissimo ed elegibile”. È quanto afferma Massimo Maria Molinari, alla luce della decisione del presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, che ha comunicato i cinque candidati “impresentabili” alle elezioni regionali in Basilicata di dome... -->continua

"L’Italia merita un governo coeso, che non discuta su tutto e capace di dare risposte. Se i cittadini della Basilicata vorranno confermare il trend che già quelli dell’Abruzzo e della Sardegna hanno raccontato nelle settimane scorse e se alle prossime elezioni... -->continua

Il mondo che abbiamo costruito ci piace sempre di meno. La crisi economica ha accentuato le diseguaglianze, la precarietà distrugge intere generazioni. La mancanza di lavoro, il degrado ambientale che rischia di trasformarsi a breve in una cancellazione del fu... -->continua