La Voce della Politica

28/12/2018 - Perrino e Leggieri (M5S) su mancata approvazione del Bilancio

Anche quest’anno la Regione Basilicata è in esercizio provvisorio per non aver ancora provveduto ad approvare il bilancio di previsione per il nuovo anno.

Una situazione molto grave che si ripercuote inevitabilmente su diverse categorie e soggetti, soprattutto i più debo...-->continua

28/12/2018 - La Basilicata non ha la sua Legge finanziaria

Un emendamento dell’ultimo minuto manda la Regione Basilicata in esercizio provvisoria. Di Nuovo. Non bastava a questo Governo regionale di aver inaugurato la stagione dei bilanci non parificati dalla Corte dei Conti. Non bastava, l’anno scorso, di aver mandat...-->continua

28/12/2018 - Braia: 2018 primo anno riforma forestazione

Conferenza stampa sulla prima annualità di operatività della riforma della governance del settore forestazione regionale.



“Abbiamo preso atto delle criticità esistenti e abbiamo provato a risolverle attraverso una riforma strutturale del comparto fore...-->continua

28/12/2018 - Potere al Popolo su autogestione degli spazi occupati

Cosa vuol dire gestire un centro sociale? Che valore hanno gli spazi occupati per le città e quanto possono aiutare a svolgere una funzione alternativa nei contesti politici, culturali e sociali?

Il 29 dicembre, a raccontarcelo sarà Giuliano Granato, membr...-->continua

27/12/2018 - No Triv:'nuovo voltafaccia del Mise e dei 5 stelle'

Il 21 Dicembre 2018 il Consiglio dei Ministri ha deliberato di costituirsi innanzi alla Corte Costituzionale nel conflitto di attribuzione tra Stato e Regione, promosso dalla Regione Basilicata avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 5471/20...-->continua

27/12/2018 - 'Gare disciplinari”, approvato avviso per scuole lucane

Il provvedimento della giunta regionale lucana mette a disposizione 382.500 euro per finanziare le istituzioni scolastiche statali di primo e di secondo grado affinché realizzino concorsi per la promozione del merito tra gli studenti





Un avviso pu...-->continua