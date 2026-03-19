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|Comitato FISI Calabro Lucano, atleti in trasferta
19/03/2026
|Sono giorni di trasferte per gli atleti del Comitato FISI Calabro Lucano, alle prese con le ultime gare della stagione invernale che, in ragione delle recenti precipitazioni, potrebbe prolungarsi di qualche settimana.
Una nutrita rappresentativa di fondisti calabresi e lucani degli sci club Montenero, Camigliatello, Terranova di Pollino e Rotonda, accompagnati da dirigenti, tecnici e dal responsabile regionale del Fondo Pino Mirarchi, sono in partenza per il Lazio dove, il 21 e 22 marzo, a Campocatino (FR), avrà luogo il 23° Criterium Interappenninico Winter Race - XXXI Trofeo Florense/Coppa Comune di Pescocostanzo, una delle più longeve e prestigiose manifestazioni sportive giovanili che, per questa tappa, vede lorganizzazione sinergica dello Sci Club Montenero con lU.S. Pescocostanzo.
Anche il 3° Circuito Master Appennino, in programma ad Ovindoli (AQ) il 22 e 23 marzo, avrà una rappresentanza del CAL per lo sci alpino. Il responsabile del sett. Master Alpino Giorgio Cipparrone gareggerà al 7° memorial Max Bartoletti, contribuendo così alla raccolta fondi per la ricerca del CDKL 5, patologia genetica rara.
Toccherà ai più giovani portare alto il nome del Comitato Calabro Lucano alle finali del Pinocchio sugli Sci, il 24 e 25 marzo sullAbetone. Due atleti Children dello sci club Montenero tornano dopo anni a gareggiare per lalpino alla storica competizione che coniuga sport e divertimento destinata agli sciatori fra i 7 e i 14 anni.
Un periodo di attività intenso e soddisfacente per il CAL guidato da Salvatore Loria che, dopo lesperienza dei due apripista alle recenti Olimpiadi invernali, la partecipazione di un gruppo di giovani fondisti alle selezioni nazionali in Trentino e in Veneto e la recente audizione alla Camera dei Deputati per liniziativa Itinerario di Convivenza Il NOI dello Sci di Fondo, del Centro Sud Italia, punta sempre più alla valorizzazione dei suoi atleti e del territorio di riferimento, con lauspicio di far crescere il movimento sportivo FISI.
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua