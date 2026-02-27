Sarà Dea Salandra contro S.C. Paternicium la finale di coppa Italia, la cosiddetta Coppa Batta, di serie C2 Basilicata di Futsal. Il teatro è quello delle grandi occasioni in quel di Policoro, al Palaercole, dove sabato prossimo alle ore 18,30 inizierà questa affascinante ed importantissima sfida tra le due compagini lucane, una materana e laltra potentina.

Un pizzico di Pisticci nella sfida cè e bisogna evidenziarlo. La Dea Salandra in panchina è guidata da mister Piero Giorgini, il quale, tra le sue fila, può vantare anche atleti nostrani a noi cari come Francesco Laviola ed Antonio Giorgini. Merita menzione, non da ultimo, anche Giuseppe Lavecchia, pisticcese di adozione ed amante dei nostri colori.

Finale questa che si preannuncia molto combattuta considerando il cammino delle due squadre. La Dea Salandra ha eliminato rispettivamente Grassano e Pomarico (vincendo in trasferta) mentre il Paternicium, dopo lottimo pareggio in trasferta in quel di Rotondella, ha battuto tra le mura amiche la compagine del Nova Siri. Sarà un match importante che per entrambe le squadre potrà scrivere momenti di storia per i rispettivi club.

Storia dicevamo. Nel 2017 la compagine pisticcese fu protagonista con una prestigiosissima vittoria in questa competizione proprio a Salandra contro il Lavello. Fu un tripudio di emozioni quellanno, sotto la guida di mister Francesco Benedetto, in quanto il Pisticci si aggiudicò anche il campionato in un mai dimenticato Double che culminò anche con la finalissima in super coppa contro il Matera (link: https://www.youtube.com/watch?v=SyGtlNQl6mc).

Laugurio è quello di godersi appieno latto conclusivo di questa importante competizione e più in generale unintera giornata di sport in quel di Policoro dove, per la cronaca, prima di questo match alle ore 16:00, ci sarà limportantissima sfida salvezza di serie B tra Pisticci e Ferrandina, rispettivamente ultima e terzultima in classifica. Ricordiamo, a chiudere, che i campionati regionali di serie C1 e C2 di Futsal, proprio per dar spazio alla coppa Italia, rispetteranno un turno di riposo. Buon sabato di sport a tutti!