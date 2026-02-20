La venticinquesima giornata di Serie D, lottava del girone di ritorno, prenderà il via domani pomeriggio con i due anticipi Sporting Trestina-Cannara (E, ore 14.30) e Latte Dolce-Ischia (G, ore 14).



Tutte le altre formazioni del campionato scenderanno in campo domenica 22 febbraio. Apre COS Sarrabus Ogliastra-Trastevere (G) alle ore 14.15, a seguire i match allorario ufficiale delle 14.30. Di seguito, invece, tutti i posticipi per girone:



Girone A: ore 15 Lavagnese-Derthona, Ligorna-Club Milano

Girone D: ore 15.30 Progresso-Rovato Vertovese

Girone F: ore 15 Maceratese-Notaresco, Vigor Senigallia-Sammaurese

Girone H: ore 15 Manfredonia-Ferrandina, Nardò-Heraclea, Sarnese-Paganese, Acerrana-Flegrea Puteolana; ore 15.30 Virtus Francavilla-Gravina; ore 16 Barletta-Afragolese, Fidelis Andria-Città di Fasano

Girone I: ore 15 Messina-Sambiase, Nuova Igea Virtus-Paternò, Ragusa-Castrumfavara, Sancataldese-Enna, Vigor Lamezia-Reggina, Savoia-Nissa



Tre partite di questo turno di giocheranno a porte chiuse: Unipomezia-Ancona (F), Flaminia Civita Castellana-Olbia (G) e Acireale-Milazzo (I), questultima sul neutro del Comunale Gangemi di Torregrotta. Due, invece, le gare soggette a variazione di campo: Tuttocuoio-Sangiuliano City (E, Stadio Neri di Castelfiorentino) e Valmontone-Scafatese (G, Comunale di Anagni).



Il big match del Girone H Fidelis Andria-Città di Fasano (domenica ore 16) sarà trasmesso gratuitamente in diretta su Vivo Azzurro Tv e canale YouTube della LND. Collegamento dallo stadio Degli Ulivi di Andria a partire dalle ore 15.45 per i contributi in esclusiva da bordocampo.







Designazioni arbitrali

Girone A: Biellese-Asti (Lazzara di Barcellona Pozzo di Gotto), Cairese-Sanremese (Riglia di Ercolano), Chisola-Celle Varazze (Ferroni di Fermo), Gozzano-Imperia (Galligani di Pistoia), Lavagnese-Derthona (Chindamo di Como), Ligorna-Club Milano (Femia di Locri), Novaromentin-Varese (Dumitrascu di Finale Emilia), Vado-Sestri Levante (Pascuccio di Ariano Irpino), Valenzana Mado-Saluzzo (Ricci di Rovereto)



Girone B: Breno-Virtus Ciseranobergamo (Palmisano di Saronno), Brusaporto-Castellanzese (Ercole di Latina), Caldiero Terme-Milan Futuro (Artini di Firenze), Folgore Caratese-Casatese Merate (Pellegrino di Teramo), Nuova Sondrio-Pavia (Zangara di Catanzaro), Oltrepò-Chievoverona (Ismail di Rovereto), Real Calepina-Leon (Zampieri di Rovigo), Varesina-Scanzorosciate (Carrisi di Padova), Villa Valle-Vogherese (Moro di Novi Ligure)



Girone C: Adriese-Este (Prencipe di Tivoli), Bassano Virtus-Mestre (Rinaldi di Novi Ligure), Brian Lignano-Obermais (Stanzani di Bologna), Calvi Noale-San Luigi (Pascali di Pistoia), Campodarsego-Conegliano (Senes di cagliari), Cjarlins Muzane-Luparense (Belingheri di Lecco), Legnago Salus-Treviso (Tassano di Chiavari), Portogruaro-Vigasio (Ventrone di Roma 1)



Girone D: Correggese-Pistoiese (Polizzotto di Palermo), Crema-Sasso Marconi (Catalani di Ciampino), Lentigione-Imolese (Coppola di Castellammare di Stabia), Piacenza-Palazzolo (De Angelis di Nocera Inferiore), Pro Sesto-Tropical Coriano (Atanasov di Verona), progresso-Rovato Vertovese (De Benedictis di Bari), SantAngelo-Desenzano (Palmieri di Avellino), Trevigliese-Cittadella Vis Modena (Norci di Arezzo), Tuttocuoio-Sangiuliano City (Carpentiere di Barletta)



Girone E: Aquila-Montevarchi-Camaiore (Elia di Ostia Lido), Fulgens Foligno-Scandicci (Comito di Messina), Ghiviborgo-Follonica Gavorrano (Scalvi di Lodi), Prato-Terranuova Traiana (Bonasera di Enna), San Donato Tavarnelle-Poggibondi (Maione di Ercolano), Seravezza-Tau Altopascio (Tavassi di Tivoli), Siena-Vivi Altotevere Sansepolcro (Gargano di Bologna), Sporting Trestina-Cannara (Pasquetto di Crema), Grosseto-Orvietana (Laugelli di Casale Monferreto)



Girone F: Castelfidardo-San Marino (Ravara di Valdarno), Chieti-Termoli (Copelli di Mantova), Forsempronese-Ostiamare (Zini di Udine), Giulianova-LAquila (Velocci di Frosinone), Maceratese-Notaresco (Spagnoli di Tivoli), Recanatese-Atletico Ascoli (Antonuccio di Roma 1), Sora-Teramo (Papi di Prato), Unipomezia-Ancona (Manzini di Verona), Vigor Senigallia-Sammaurese (Aureliano di Rossano)



Girone G: Atletico Lodigiani-Monastir (Dallagà di Rovigo), COS Sarrabus Ogliastra-Trastevere (Cafaro di Alba-Bra), Cassino-Albalonga (El Amil di Nichelino), Flaminia Civita Castellana-Olbia (Targhetta di Castelfranco Veneto), Latte Dolce-Ischia (Niccolai di Pistoia), Montespaccato-Nocerina (Pasqualini di Macerata), Budoni-Palmese (Zaccheria di Legnago), Real Monterotondo-Anzio (Diella di Vasto), Valmontone-Scafatese (Castelli di Ascoli Piceno)



Girone H: Barletta-Afragolese (Cavacini di Lanciano), Pompei-Martina (Ferrara di Roma 2), Fidelis Andria-Città di Fasano (Ambrosino di Torre del Greco), Francavilla-Real Normanna (Merlino di Pontedera), Virtus Francavilla-Gravina (Toselli di Gradisca dIsonzo), Manfredonia-Ferrandina (Volpi di La Spezia), Nardò-Heraclea (Giorgino di Milano), Sarnese-Paganese (Decimo di napoli), Taurus Acerrana-Flegrea Puteolana (Macrina di Reggio Calabria)



Girone I: Messina-Sambiase (Curcio di Siena), Athletic Club Palermo-Gela (Framba di Torino), Acireale-Milazzo (Travaini di Busto Arsizio), Nuova Igea Virtus-Paternò (Valentini di Bari), Ragusa-Castrumfavara (Gianni' di Reggio Emilia), Sancataldese-Enna (Selva di Alghero), Savoia-Nissa (Costa di Busto Arsizio), Vibonese-Gelbison (Previdi di Modena), Vigor Lamezia-Reggina (Buzzone di Enna)