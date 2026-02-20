Dopo lentusiasmo e lottima partecipazione registrata nella tappa inaugurale di Montescaglioso, il Campionato Promozionale S3 del Comitato Regionale Basilicata della Federazione Italiana Pallavolo prosegue il suo cammino con la seconda giornata in programma domenica 22 febbraio 2026 a Potenza.



Sarà un appuntamento chiave dellintero circuito, destinato a catalizzare lattenzione del movimento giovanile lucano. Levento, ospitato dallASD Santa Maria Volley e dalla PGS Don Bosco Domenico Lorusso presso il Complesso Sportivo "Caizzo", si preannuncia come una grande festa dello sport, con numeri in crescita e un colpo docchio capace di restituire la vitalità dellattività di base sul territorio.







Il progetto S3 rappresenta la porta dingresso alla pallavolo per centinaia di bambine e bambini. Una formula dinamica, inclusiva, pensata per valorizzare il gioco e garantire a tutti il massimo tempo in campo. Le squadre maschili, femminili e miste saranno suddivise nei tre livelli previsti:



White (57 anni, nati 20182020)



Green (79 anni, nati 20162018)



Red (911 anni, nati 20142016)



Le gare si svolgeranno a tempo e la durata degli incontri verrà definita in base al numero delle squadre iscritte. Ogni tappa assegnerà punteggi validi per la classifica generale: punti per la società organizzatrice, per la partecipazione, per il numero di squadre schierate e per le vittorie ottenute sul campo.



Un sistema che premia non solo il risultato sportivo, ma anche limpegno organizzativo e la diffusione dellattività.



Dopo la partenza di Montescaglioso e latteso appuntamento di Potenza, il calendario del Campionato Promozionale S3 proseguirà con una distribuzione capillare sul territorio regionale:



29 marzo 2026 a Brienza, ospiti della Pallavolo Brienza presso la Palestra ITGC;



19 aprile 2026 con una doppia sede tra Pomarico e Francavilla in Sinni, sotto lorganizzazione di ASD PSA Matera Volley e ASD Geco Sport;



10 maggio 2026 a Policoro, ospiti dellASD Gi Elle Volley Policoro presso il Palazzetto dello Sport;



7 giugno 2026 gran finale ancora a Policoro, questa volta sulla sabbia del Policoro Beach, per una conclusione che unisce sport, territorio e stagione estiva.



Al termine del circuito verrà proclamato il Campione Regionale S3 2026, con premi destinati alle prime tre società classificate.



La tappa di Potenza assume dunque un valore strategico nelleconomia del campionato: è il momento in cui il progetto consolida la propria identità e rafforza la rete tra società, famiglie e comunità locali. Il Comitato Regionale Basilicata punta a trasformare ogni giornata S3 in un evento riconoscibile, partecipato, capace di raccontare una pallavolo che cresce dal basso e guarda avanti.







Potenza si prepara ad accogliere il cuore giovane della pallavolo lucana. Il Campionato S3 continua il suo percorso: tappa dopo tappa, palestra dopo palestra, costruendo il futuro del movimento regionale.



