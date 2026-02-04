Si sono conclusi con un bottino eccezionale i Campionati Regionali di Kickboxing Puglia-Basilicata per il Team Di Filippo. La squadra, guidata dai maestri Antonio Di Filippo, Giulio Laurino e Mario Gallucci, ha messo a segno una prestazione di altissimo livello, salendo sul podio in ben 11 occasioni e conquistando 5 titoli di Campione Regionale.

Levento è stato una chiara dimostrazione di sacrificio, tecnica e cuore, valori fondanti del team. A primeggiare sono stati gli atleti Michele Asquino (60 kg), Mattia Gallucci (79 kg cinture alte), Giulio Gallucci (+60 GAV), Michele Alianiello (47 kg cinture alte) e Fabio Larossa (60 kg), tutti saliti sul gradino più alto del podio. Ad accompagnarli, il secondo posto di Francesco Laurino (45 kg) e i sei terzi posti di Alessio Grosu, Sofia Pagano, Fabian Sasso, Diego Gruosso e Michele Consiglio. Completano il quadro di squadra altri atleti giunti al quarto posto (Pietro DAdamo, Enea Cittadini, Antonella Gruosso, Andrea Caccavo e Luca Giammatteo) a testimonianza di una preparazione diffusa e di unottima profondità di organico.

Al termine della manifestazione, i Maestri Antonio Di Filippo, Giulio Laurino e Mario Gallucci hanno rilasciato una dichiarazione congiunta: «Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti, che premiano il lavoro quotidiano, la disciplina e la grande passione di tutti i nostri atleti. Ogni ragazzo che sale sul ring, a prescindere dal risultato finale, rappresenta per noi una vittoria. Questi podi sono il frutto di un percorso condiviso, di sacrifici e di una fiducia reciproca che va oltre lo sport. Un ringraziamento speciale va alle famiglie che supportano i ragazzi e alla palestra Vybe di Rionero, che è la nostra casa e il luogo dove questi successi nascono ogni giorno».

Proprio la Palestra Vybe di Rionero in Vulture, capitanata da Rocco e Alessandro Santoro, si conferma come il centro nevralgico di questa realtà sportiva in costante ascesa. Al suo interno, grazie a strutture adeguate e a un metodo di lavoro collaudato, atleti di ogni età trovano non solo un luogo dove prepararsi tecnicamente, ma una vera e propria comunità educante, dove i valori delle arti marziali si fondono con la crescita personale.

Il messaggio del team è chiaro e guarda al futuro: «Orgoglio, lavoro di squadra e tanta passione. Avanti così. Questo è solo linizio». Un segnale forte che promette nuovi obiettivi e traguardi ambiziosi nei prossimi appuntamenti nazionali.