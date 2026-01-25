HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Serie D. Virtus Francavilla e Ferrandina: finisce 2-2 in una gara ricca di emozioni

Virtus Francavilla e Ferrandina si dividono la posta in una gara ricca di emozioni e capovolgimenti. Al 7 i lucani sbloccano il match: Tarantino stende Otero in area e Canavese trasforma il rigore con un elegante cucchiaio, siglando lo 0-1. Al 13 cambio forzato per i biancazzurri: Fantacci lascia il campo per un infortunio, dentro DallOro. Al 19 arriva il pari: Sosa realizza dal dischetto dopo essere stato atterrato in area, ristabilendo l1-1. La prima frazione termina così, con la Virtus che prende campo ma trova un Ferrandina aggressivo e ben organizzato.

Nella ripresa, al 17, Calabria firma il nuovo vantaggio ospite con un sinistro chirurgico da posizione defilata: 1-2. La Virtus reagisce e al 39 Diop sfrutta una disattenzione della difesa e sigla il 2-2 sotto la pioggia battente. Nel finale Carretta e compagni sfiorano la vittoria, ma il risultato resta invariato. I pugliesi muovono la classifica, mentre resta il rammarico per i lucani, raggiunti per due volte e privati di una vittoria che avrebbe potuto rilanciarli in graduatoria.

Virtus Francavilla( 4-3-3):Apsitis, Tarantino, Gorzelewski( Diop 29st), Ahmetaj( Battista 18 st), Paladini,Mauriello,Bolognese( Negro 18st),Bonavolontà, Fantacci( Dalloro 15pt),Carretta,Sosa( C ). A disp: Matei, Battista,Pinna,De Crescenzo,Dalloro,Lenti,Negro,Diop,DUrso. All.L.Carrisi






Ferrandina(3-5-2): Galiano,Finamore,Mastromarino,Asare,Desimini( C), Canavese,Gianfreda,Brancati( Maltese 23st),Otero,Calabria( Cristiano 36st),Cissè( Gallitelli 15 st). A disp: Mosti,Gallitelli,Cirigliano,Cristiano,De Simone,Terrana,DAlessandro,Maltese,Sepe. All: S.Minincleri.



Arbitro:Emanuele Boccuzzo di Reggio Calabria

Assistenti:Angelo Celestino di reggio Calabria e Domenico Paolo Moschella di Reggio Calabria



Ammoniti:Sosa ( VF) 13 pt, Cissè ( F) 43 pt, Desimini ( F ) 39st, Carretta ( VF ) 44st, bonavolontà ( VF ) 47 st

Espulsi:

Angoli:3-0

Reti: Canavese ( F) rig 7 pt, Sosa ( VF) 19pt rig, Calabria ( F ) 17 st, Diop ( VF ) 39 st

Rec. 2 pt,6 st


