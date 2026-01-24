Proseguono i lavori del terzo megalotto della strada statale 106 ionica in Calabria, infrastruttura strategica per il Sud Italia, realizzata da Webuild per conto di Anas (Gruppo Fs italiane). È stato abbattuto il secondo diaframma della galleria “Trebisacce”, lunga 3,3 km, la più estesa della tratta e tra le opere principali del progetto. Con questo intervento, l’avanzamento complessivo del cantiere ha raggiunto circa l’80%. L’infrastruttura collegherà i litorali jonici di Calabria, Basilicata e Puglia, riducendo i tempi di percorrenza e migliorando l’accessibilità dei comuni costieri, con collegamento agli assi autostradali A14 e A2. Webuild impiega circa 1.200 persone e coinvolge oltre 880 imprese, di cui il 45% calabresi. Il tracciato di 38 km prevede 14 gallerie naturali e artificiali, 15 viadotti e quattro svincoli per collegare gli insediamenti costieri e dell’entroterra. Entro la primavera saranno completati gli ultimi scavi della galleria Trebisacce, mentre proseguono anche altri cantieri strategici in Calabria, come il raddoppio ferroviario Cosenza-Paola/San Lucido.