Per la giornata di domani, domenica 25 gennaio 2026, la Protezione Civile segnala condizioni di ordinaria criticità con allerta gialla su diverse regioni italiane. Il rischio idraulico riguarda settori di Calabria, Emilia-Romagna e Sardegna. L’allerta per temporali interessa Abruzzo, Basilicata (zone Basi-A2, Basi-D e Basi-C), Calabria, Molise, Puglia e Sicilia. Criticità idrogeologica attesa inoltre su Abruzzo, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria. Si raccomanda attenzione nelle aree esposte a fenomeni localizzati e possibili disagi.

Dal punto di vista del meteo, la Basilicata domenica sarà influenzata da una perturbazione in transito. La giornata si presenterà con cielo molto nuvoloso o coperto e precipitazioni soprattutto sui settori occidentali, più frequenti al mattino, in attenuazione dal pomeriggio. Nevicate oltre i 1400 metri. Le temperature massime saranno comprese tra 8 e 16 gradi, minime in aumento. A Lagonegro attesi piovaschi e schiarite, con pioggia moderata o forte al mattino. A Lauria piogge diffuse nelle prime ore, più deboli nel pomeriggio. A Maratea pioggia al mattino e fenomeni intermittenti nel corso della giornata. A San Severino Lucano tempo variabile con piogge sparse e schiarite serali.

lasiritide.it