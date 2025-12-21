Con il ritorno in panchina del direttore tecnico Ranko Lazic, il Francavilla cercherà di uscire indenne dalla difficile trasferta sul campo dellAfragolese.

Non posso sapere cosa accadrà, ma so che questi ragazzi hanno dato tanto così come gli allenatori che si sono alternati. Tornare in panchina non era il mio obiettivo, ma dopo lesonero di Iannini la proprietà mi ha chiesto di dare una mano e, dopo 20 anni, non potevo rifiutare.

Così Lazic ci ha spiegato il suo ritorno con una chiara finalità. Dobbiamo fare risultati per salvarci - ci ha detto - al mister Iannini non posso dire nulla, la squadra aveva un gioco tra i migliori della categoria, ma sono appunto mancati i risultati. Siamo in semifinale di Coppa e se avessimo ottenuto sole due vittorie in più, probabilmente si parlerebbe di noi come dei fenomeni. Io credo che non siamo fenomeni, ma nemmeno scarsi. Ci è mancato poco ma non abbiamo tempo per piangerci addosso, abbiamo due obiettivi: la salvezza e la Coppa Italia, ora però dobbiamo cercare di voltare pagina. I due allenatori esonerati sono anche una mia sconfitta, ma adesso dobbiamo pensare al Francavilla e dare tutti il massimo.

In campionato, quello dei sinnici, è stato finora un cammino disastroso come dimostra il terzultimo posto con 15 punti in 16 giornate. Le vittorie sono state solamente tre, di cui, le prime due alla prima e terza giornata. Lunico successo ottenuto nelle giornate seguenti è arrivato sul campo dellHeraclea, nel dodicesimo turno.

Per battere lAfragolese servirà una vera impresa visto che i campani, in casa, sono finiti ko solamente con la Sarnese nella seconda giornata. La classifica è ancora corta, per cui, inanellando due o tre vittorie di fila, Skoric e compagni tornerebbero in una posizione molto meno preoccupante, ma per riuscirci bisognerà necessariamente cambiare passo ed avere continuità in modo da migliorare il bilancio davvero miserrimo di questi primi 16 turni.

Chiaramente, se una società cambia tra allenatori in così poco tempo è perché qualcosa non va. Ma Lazic può essere la soluzione giusta poiché conosce perfettamente i giocatori, la piazza e, soprattutto, la categoria.

In 5 giorni si può cambiare poco bisogna essere più attenti, senza essere spavaldi e provare a continuare a giocare bene, mantenendo la nostra identità, ha concluso Lazic.

Per la direzione arbitrale è stato designato Lorenzo Carlo Ferroni di Fermo, i cui assistenti saranno Angelo Celestino di Reggio Calabria e Cristian Puddu di Ozieri.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it