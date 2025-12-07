Presso lo stand del Consiglio regionale, nell’ambito della Fiera Più libri più liberi, si è svolto un incontro con gli editori lucani, promosso dall’ente per ascoltare direttamente dagli operatori del settore le principali criticità e le proposte utili al suo sviluppo. A dialogare con il coordinatore della Struttura di coordinamento informazione, comunicazioni ed eventi, Pierluigi Maulella Barrese, e l’avvocato Emanuele Desina dell’Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio regionale. Presenti: Marilina Giannatelli per Edizioni Giannatelli, Timoteo Papapietro per Edizioni Magister, Giovanni Viggiano per la casa editrice Le Penseur, Maria Grazia Di Meo in rappresentanza della casa edrice Altrimedia, Nicola Montesano per Edizioni CSDSD, Giovanni Marino per la casa Editrice Photo Travel Editions, Mimmo Sammartino, presiedente della Fondazione Leonardo Sinisgalli, Gianpiero Calia per E.C.O edizioni. Gli editori presenti hanno illustrato le potenzialità e le fragilità di un comparto che, pur rappresentando numeri contenuti, esercita un impatto culturale significativo ed è caratterizzato da creatività, dinamismo e forte radicamento territoriale. Seduti in cerchio, insieme anche ad alcuni autori, hanno dato vita a un confronto diretto e partecipato, soffermandosi sulle sfide comuni: la scarsa visibilità in un mercato dominato dai grandi gruppi editoriali, le difficoltà di distribuzione, i costi di produzione e promozione. È stato ricordato anche il valore di appuntamenti come Più libri più liberi a Roma, considerati un’occasione preziosa per farsi conoscere a livello nazionale, e per la quale gli editori hanno espresso gratitudine al Consiglio regionale della Basilicata che da anni garantisce questa importante vetrina. Nel corso del dibattito sono emerse con chiarezza alcune priorità: la necessità di puntare maggiormente sulla qualità delle pubblicazioni, riconoscendo adeguato valore professionale a passaggi fondamentali come l’editing, la cura grafica, la stampa e l’analisi del mercato; l’urgenza di fare rete tra operatori per affrontare con maggiore forza e visione le sfide del settore; infine, l’esigenza – ribadita da tutti con convinzione – di dotarsi di una legge regionale sull’editoria libraria, considerata uno strumento indispensabile per sostenere e rafforzare le imprese editoriali lucane”. “È una legge che attendiamo da tempo, più volte annunciata negli anni ma mai giunta al traguardo, e che oggi riteniamo più necessaria che mai. Una normativa organica sull’editoria libraria non sarebbe soltanto un atto formale, ma uno strumento concreto per riconoscere al nostro settore la giusta dimensione e dignità: consentirebbe di definire regole chiare, di valorizzare il lavoro delle case editrici, di sostenere la qualità delle produzioni e di rafforzare la presenza degli editori lucani in un mercato sempre più competitivo”. Il coordinatore della struttura di Coordinamento Informazione, Comunicazione ed eventi, Pierluigi Maulella Barrese, nel suo intervento, ha espresso un sentito ringraziamento ai funzionari della struttura, “il cui impegno costante consente di realizzare un evento complesso e articolato come questo”. Un ringraziamento è stato rivolto anche agli editori che, insieme agli autori, “offrono con passione e spirito di sacrificio narrazioni capaci di offrire nuove e interessanti chiavi interpretative del territorio”.

“Uno sforzo corale, riconosciuto da tutti, che - se adeguatamente valorizzato - potrebbe trasformarsi in una vera e propria leva strategica per la crescita economica e culturale della Basilicata. Siamo qui, con un tema quanto mai attuale, quello delle connessioni tra ragioni e sentimenti. Due dimensioni che anziché opporsi, trovano un equilibrio profondamente umano. Servono entrambe le forze, e voi editori lo dimostrate ogni giorno con la vostra resilienza, il sentimento muove e la ragione guida”.

Il responsabile dell’Ufficio legislativo, Emanuele Desina, portando il saluto del presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ha proposto l’avvio di un percorso condiviso per definire una normativa regionale dedicata all’editoria libraria, riconoscendone il valore creativo e il ruolo centrale nello sviluppo del territorio. Ha ricordato “come il mondo del libro rappresenti non solo una filiera economica, ma anche un presidio culturale essenziale: la lettura amplia gli orizzonti, rafforza le comunità e apre nuove opportunità di crescita per l’intera regione”.

Desina ha annunciato che entro la fine di gennaio sarà organizzato un incontro operativo, presso la Presidenza del Consiglio o in altra sede da concordare, per elaborare, insieme agli editori, una bozza di documento condiviso che fungerà da base introduttiva al futuro testo di legge. Ha inoltre sottolineato la reale attenzione del Consiglio regionale verso il settore, evidenziando che la presenza dello stand ne costituisce una prova concreta. Pur riconoscendo la necessità di adeguate risorse economiche, ha ribadito che il successo dell’iniziativa dipenderà soprattutto dal contributo competente e partecipato degli operatori, ai quali ha rivolto, a nome dell’intera Regione, un sentito ringraziamento per l’impegno finora dimostrato. L’incontro si è concluso con la volontà comune di trasformare il dialogo avviato a Roma in un patto stabile e sinergico di collaborazione. “Un nuovo appuntamento, alla presenza del presidente Pittella, - ha concluso Desina - tradurrà questa intesa in un percorso capace di sfociare in risultati concreti a beneficio dell’intera filiera editoriale del libro e della crescita culturale della Basilicata”.