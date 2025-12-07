HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Eccellenza Basilicata, 14ª giornata: Melfi resta in vetta, San Cataldo e Santarcangiolese accorciano

7/12/2025



Con il Melfi costretto al riposo, lAngelo Cristofaro Oppido non ne approfitta e si ferma sul 2-2 a Rionero contro la Vultur. Le Reti: 30' pt Campolongo (A), 43' pt Sellitti (V), 46' pt Ludovico (V), 49' st Cassama (A).
Il Melfi resta in testa a 30 punti assieme all'Angelo Cristofaro.
Chi invece accorcia sulla vetta è il San Cataldo, vittorioso 5-2 in trasferta a Montalbano, e la Santarcangiolese, che supera in casa e in rimonta il Policoro per 2-1 con le Reti al 7' st Solari (P), 11' st Semonella (S), 40' st Binale (S).

La 14ª giornata registra anche la vittoria del Lagonegro contro il Real Chiaromonte per 2-1 le reti al 16' pt Velardi (L) al 18' st Lentini (L) raddoppia per i padroni di casa e al 40' st Abbrunzo accorcia per il Chiaromonte.

Di seguito i risultati e la classifica.

Risultati 14ª giornata (07/12/2025)

Brienza Calcio 30 Tricarico Pozzo di Sicar
Lagonegro 1929 21 Real Chiaromonte
Paternicum 11 Lykos Tolve
Santarcangiolese 21 Policoro Calcio
Atletico Montalbano 25 Calcio San Cataldo
Avigliano Calcio 20 Elettra Marconia
C.S. Vultur 1921 22 Angelo Cristofaro Oppido

Riposa: Melfi 1929
Ritirato: Montescaglioso Calcio

Classifica

Melfi 1929  30

Angelo Cristofaro Oppido  30
Calcio San Cataldo  28
Santarcangiolese  27
Avigliano Calcio  21

Paternicum  19
C.S. Vultur 1921  17
Lykos Tolve  15
Lagonegro 1929  14
Elettra Marconia  14
Brienza Calcio  13

Policoro Calcio  12
Real Chiaromonte  11
Atletico Montalbano  10
Tricarico Pozzo di Sicar  8


Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...



