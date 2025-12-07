|
|Eccellenza Basilicata, 14ª giornata: Melfi resta in vetta, San Cataldo e Santarcangiolese accorciano
7/12/2025
|Con il Melfi costretto al riposo, lAngelo Cristofaro Oppido non ne approfitta e si ferma sul 2-2 a Rionero contro la Vultur. Le Reti: 30' pt Campolongo (A), 43' pt Sellitti (V), 46' pt Ludovico (V), 49' st Cassama (A).
Il Melfi resta in testa a 30 punti assieme all'Angelo Cristofaro.
Chi invece accorcia sulla vetta è il San Cataldo, vittorioso 5-2 in trasferta a Montalbano, e la Santarcangiolese, che supera in casa e in rimonta il Policoro per 2-1 con le Reti al 7' st Solari (P), 11' st Semonella (S), 40' st Binale (S).
La 14ª giornata registra anche la vittoria del Lagonegro contro il Real Chiaromonte per 2-1 le reti al 16' pt Velardi (L) al 18' st Lentini (L) raddoppia per i padroni di casa e al 40' st Abbrunzo accorcia per il Chiaromonte.
Di seguito i risultati e la classifica.
Risultati 14ª giornata (07/12/2025)
Brienza Calcio 30 Tricarico Pozzo di Sicar
Lagonegro 1929 21 Real Chiaromonte
Paternicum 11 Lykos Tolve
Santarcangiolese 21 Policoro Calcio
Atletico Montalbano 25 Calcio San Cataldo
Avigliano Calcio 20 Elettra Marconia
C.S. Vultur 1921 22 Angelo Cristofaro Oppido
Riposa: Melfi 1929
Ritirato: Montescaglioso Calcio
Classifica
Melfi 1929 30
Angelo Cristofaro Oppido 30
Calcio San Cataldo 28
Santarcangiolese 27
Avigliano Calcio 21
Paternicum 19
C.S. Vultur 1921 17
Lykos Tolve 15
Lagonegro 1929 14
Elettra Marconia 14
Brienza Calcio 13
Policoro Calcio 12
Real Chiaromonte 11
Atletico Montalbano 10
Tricarico Pozzo di Sicar 8
