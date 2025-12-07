Con il Melfi costretto al riposo, lAngelo Cristofaro Oppido non ne approfitta e si ferma sul 2-2 a Rionero contro la Vultur. Le Reti: 30' pt Campolongo (A), 43' pt Sellitti (V), 46' pt Ludovico (V), 49' st Cassama (A).

Il Melfi resta in testa a 30 punti assieme all'Angelo Cristofaro.

Chi invece accorcia sulla vetta è il San Cataldo, vittorioso 5-2 in trasferta a Montalbano, e la Santarcangiolese, che supera in casa e in rimonta il Policoro per 2-1 con le Reti al 7' st Solari (P), 11' st Semonella (S), 40' st Binale (S).



La 14ª giornata registra anche la vittoria del Lagonegro contro il Real Chiaromonte per 2-1 le reti al 16' pt Velardi (L) al 18' st Lentini (L) raddoppia per i padroni di casa e al 40' st Abbrunzo accorcia per il Chiaromonte.



Di seguito i risultati e la classifica.



Risultati 14ª giornata (07/12/2025)



Brienza Calcio 30 Tricarico Pozzo di Sicar

Lagonegro 1929 21 Real Chiaromonte

Paternicum 11 Lykos Tolve

Santarcangiolese 21 Policoro Calcio

Atletico Montalbano 25 Calcio San Cataldo

Avigliano Calcio 20 Elettra Marconia

C.S. Vultur 1921 22 Angelo Cristofaro Oppido



Riposa: Melfi 1929

Ritirato: Montescaglioso Calcio



Classifica



Melfi 1929  30



Angelo Cristofaro Oppido  30

Calcio San Cataldo  28

Santarcangiolese  27

Avigliano Calcio  21



Paternicum  19

C.S. Vultur 1921  17

Lykos Tolve  15

Lagonegro 1929  14

Elettra Marconia  14

Brienza Calcio  13



Policoro Calcio  12

Real Chiaromonte  11

Atletico Montalbano  10

Tricarico Pozzo di Sicar  8