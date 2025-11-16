Resta il tabù PalaCampagna per il Bernalda Futsal che perde subendo la rimonta nella ripresa del forte Barletta. Non bastano cuore e grinta ai ragazzi di Volpini passati in vantaggio per 2-0 nel primo tempo grazie alle reti di Gallitelli ed Eletto. Nella ripresa il Barletta attacca a pieno organico e ribalta contesa andando a segno per tre volte malgrado la super prestazione del portiere Zito.



Cronaca. Il Bernalda si schiera con il seguente quintetto: Zito, Iannuziello, Arcangelo Castano, Grossi e Gallitelli. Sul fronte opposto il Benralda con : Dibenedetto, Staila, Divincenzo, Vivaldo, Lanotte.



I padroni di casa ci provano in apertura con il sinistro dalla distanza di Gallitelli, il portiere Dibenedetto para in due tempi. Il Bernalda al 5 sblocca il risultato: Iannuziello batte corta la rimessa laterale per il fulmineo sinistro di Gallitelli che si insacca sotto lincrocio per 1-0. Reagisce il Barletta con il fendente di Divincenzo, Zito respinge; dallaltra parte Gallitelli su punizione scalda le mani a Dibenedetto. La gara ha continui cambi di fronte: Divincenzo dalla distanza trova pronto Zito. Al 8 il Bernalda raddoppia: Gallitelli innesca il fendente di Eletto che inganna Dibenedetto per il 2-0. Al 11 dalla fine del primo tempo il Barletta raggiunge il bonus di 5 falli. A 8:21 dal termine della frazione Iannuziello incassa il fallo di Acocella mandando dal dischetto del tiro libero Grossi che calcia di poco al lato. Al 15 il portiere Zito è strepitoso prima sul tiro ravvicinato di Vivaldo e successivamente sul diagonale di Dicorato. Passano pochi istanti per il destro su punizione di Vivaldo ma Zito è pronto alla respinta. Il Barletta continua ad attaccare: Zito è provvidenziale su Dicorato mentre, pochi istanti più tardi, ancora lestremo bernaldese è prodigioso su Capacchione. Le squadre vanno al riposo con il doppio vantaggio bernaldese.



La ripresa inizia con il medesimo canovaccio del primo tempo con il Barletta in costante proiezione offensiva e il Bernalda ad agire di rimessa. I pugliesi ci provano dalla distanza con Capacchione, Zito respinge. Al 11 doppio prodigioso intervento di Zito prima sul colpo di testa di Vivaldo e successivamente sulla conclusione ravvicinata dello stesso Vivaldo. Al 10 gli ospiti accorciano le distanze con uno splendido colpo di tacco di Vivaldo per il 2-1. Il Barletta continua ad attaccare: Staila impegna Zito che si ripete per due volte su Vivaldo che nella prima circostanza colpisce il palo dopo la deviazione in tuffo dellestremo difensore bernaldese. A 5:02 dal suono della sirena il Barletta raggiunge il bonus di 5 falli. Gli ospiti tentano la sortita su punizione: Zito è abile a murare Divincenzo. A 3 minuti dal termine della contesa, il Barletta utilizza il quinto di movimento (Dicorato) e riesce a pareggiare al 18 grazie ad una conclusione da posizione defilata di Staila per il 2-2. Al 18:34 il Barletta passa in vantaggio con una sassata dalla distanza di Divincenzo per il 2-3. Mister Volpini mette in campo il quinto di movimento (Benedetto) il portiere Dibenedetto evita per due volte la capitolazione : nella prima circostanza evitando lautorete e nella seconda salvando su Benedetto. Vince il Barletta in rimonta.







BERNALDA FUTSAL: 1)Zito 4) Marciuliano 6)Eletto 7)Sarli 8)Iannuziello 9)Benedetto 10)Gallitelli 11)Grossi 16)Digiorgio 21)Piccoli 22)Fusco 27)Castano Arcangelo. All. Volpini



GRIMAL FUTSAL BARLETTA: 22)Acocella 5)Capacchione 7)Damore 3)Dibenedetto 28)Dicorato 17)Divincenzo 8)Grieco 12)Lanotte 2)Leone 99)Rizzi 21)Staila 9)Vivaldo. All. Ferazzano



Arbitri: 1^ Matteo Speziale di Cosenza 2^ Michelangelo Arminio di Nola; cronometrista: Andrea Carnovale di Moliterno



Ammoniti: Staila (Ba), Iannuziello (Be), Divincenzo (Ba), Dicorato (Ba); Capacchione (Ba), Ferazzano (all. Ba), Eletto (Be)



Marcatori: 4:27 p.t. Gallitelli (Be), 7:29 p.t. Eletto (Be), 10:27 s.t. Vivaldo (Ba), 17:43 s.t. Staila (Ba), 18:34 s.t. Divincenzo (Ba)