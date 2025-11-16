Pronta la trasferta di Barletta per la Pielle Matera Basket, che domani, domenica 16 novembre, alle ore 18,30 sarà sul parquet del PalaDisfida per affrontare i padroni di casa della Nuova Cestistica. Il roster di coach Ciccio Losito, orfana dellinfortunato play Daniele Lopane, avrà una nuova occasione per sbloccare lo score in trasferta, che al momento è orfano di vittorie esterne, perfettamente allopposto del filotto di tre successi ottenuti tra le mura amiche del PalaSassi







La nota positiva è sottolineata dal capitano della Pielle Matera, Innocenzo Vignola, che tira le somme di questo primo scorcio di stagione. Questanno abbiamo una squadra più strutturata, con giocatori desperienza in tutti i ruoli ed il giusto mix di giovani che contribuisce in maniera sempre più importante in ogni gara. Siamo ben allenati da coach Losito, sempre pronto a mettersi in gioco e soprattutto per mettere noi atleti nelle migliori condizioni per fare bene, con lui ci troviamo bene e il feeling è sempre migliore di settimana in settimana. Sono contento di come è stata costruita la squadra in questa stagione e penso che possiamo fare molto bene.







Obiettivo da perseguire in un girone intenso e molto equilibrato. Rispetto al girone nel quale eravamo inseriti nella scorsa stagione, dove cerano almeno due o tre squadre che potevano essere competitive anche in una categoria superiore  continua Vignola , in questa stagione vedo un campionato molto più equilibrato. Non cè un vero e proprio leader, ogni squadra ha vinto almeno una partita e nonostante il livello è abbastanza alto, comunque cè parecchio equilibrio. Intanto, domani, loccasione per ottenere il primo successo esterno. Contro Barletta ci giocheremo le nostre possibilità, senza dubbio  riprende il capitano della Pielle . Vogliamo fare quel passo avanti che ci è mancato sino ad ora ed ottenere punti anche lontano dal PalaSassi.







Poi, un pensiero allamico e compagno di squadra, Daniele Lopane. È un grande dispiacere per noi perdere un giocatore come Daniele, infatti quando è successo dopo appena 4 secondi di partita è stato uno shock per noi. Fortunatamente allintervallo siamo riusciti a parlare con lui negli spogliatoi e questo ci ha dato la forza per ribaltare la partita contro la Virtus e dedicargli la vittoria. E poi voglio ringraziarlo pubblicamente  conclude Vignola . Voglio ringraziare Daniele per essere stato sempre presente questa settimana in palestra durante gli allenamenti, nonostante il tutore e il problema da superare, non ha voluto farci mancare il suo apporto, i suoi consigli e la sua vicinanza. Siamo orgogliosi di averlo in squadra con noi, lo ringrazio da parte mia e di tutta la squadra.